Jue, 07/08/2025 - 13:42
Bayern Múnich goleó a Tottenham con protagonismo de Luis Díaz: así le fue al colombiano
Bayer Múnich no tuvo piedad de Tottenham y con Luis Díaz como protagonista lo goleó 4-0.
Bayern Múnich se impuso con claridad sobre Tottenham Hotspur en un encuentro amistoso de pretemporada, celebrado en el Allianz Arena. Este duelo fue clave en la preparación para la Supercopa de Alemania, la cual se llevará a cabo el 16 de agosto contra Stuttgart, pero también para el inicio de la Bundesliga, en donde se tendrán que enfrentar a Leipzig en la primera fecha que se llevará a cabo el 22 de agosto.
Dicho compromiso no solo terminó con un contundente marcador de 4-0, sino que también contó con el protagonismo del delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, quien tuvo su primera titularidad con la camiseta de Bayern y le correspondió de buena manera a Kompany el voto de confianza que le dio con un rendimiento destacado durante más de 70 minutos dentro del terreno de juego.
Luis Díaz destacó en la goleada de Bayern Múnich sobre Tottenham
El partido tuvo un tinte emocional especial, con Harry Kane enfrentando a su antiguo club por segunda temporada consecutiva. El delantero inglés no decepcionó tras abrir el marcador al minuto 12 con un remate magistral tras una asistencia de Michael Olise. Luego llegó la lluvia de goles con Koman, Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare.
Por otro lado, aunque Luis Díaz todavía no ha podido empezar con su camino goleador en la escuadra alemana, demostró su habilidad con un regate en zona izquierda que generó espacio esencial para que una joven promesa del club marcara desde el borde del área. Esa acción subraya la capacidad del colombiano para desequilibrar por la banda y facilitar jugadas ofensivas decisivas.
'Lucho' estuvo presente dentro del terreno de juego por 76 minutos, hizo 48 toques de la pelota y realizó 31 pases precisos, para una efectividad del 84%. También llevó a cabo tres tiros, tuvo efectividad del 100% con dos regates y ganó siete duelos.
🇨🇴 Ya empezó Luis Díaz a descrestar fanáticos del #BayernMúnich pic.twitter.com/PgY1l9Ow8X— Pipe Sierra (@PSierraR) August 7, 2025
¿Cuándo debutaría Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga?
Luis Díaz podría hacer su primera aparición oficial el sábado 16 de agosto de 2025, durante la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart, ya que este partido tiene carácter competitivo y precede al comienzo de la Bundesliga. Mientras que en la Bundesliga podría llegar a sumar minutos el viernes 22 de agosto de 2025 enfrentando al RB Leipzig en casa, en el Allianz Arena.
