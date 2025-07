Bayern Múnich hizo la primera oferta oficial por Luis Díaz: millonaria cifra

De acuerdo con la información compartida, Bayern no solo ha realizado una oferta concreta, sino que también habría alcanzado un acuerdo verbal con el entorno del jugador. Esta primera aproximación busca allanar el camino hacia un eventual entendimiento con el Liverpool, que hasta ahora se ha mostrado reacio a negociar por su extremo, quien tiene contrato vigente hasta 2027.

Si bien el club alemán ha movido sus fichas con determinación, no todo está cerrado. Medios alemanes como Bild y Sky Sports sugieren que aún no se ha formalizado ninguna propuesta oficial, aunque sí han existido contactos preliminares y manifestaciones de interés. El monto que se maneja ronda los 60 millones de euros, cifra que podría aumentar hasta 80 millones con variables de rendimiento.

Por su parte, Barcelona no ha bajado los brazos. Luego de ver cómo se escapaba la opción de Nico Williams, quien decidió renovar con el Athletic Club, el conjunto blaugrana ha centrado sus esfuerzos en convencer a Díaz. Desde la dirección deportiva encabezada por Deco se considera que el colombiano encajaría perfectamente en el sistema ofensivo, ofreciendo desequilibrio, velocidad y gol, características que complementan el juego de figuras como Raphinha y Lamine Yamal.

No obstante, la situación financiera del Barça representa un obstáculo importante. Las limitaciones salariales y las exigencias del Fair Play Financiero de La Liga obligan al club catalán a ser cauteloso en sus movimientos. Se ha mencionado incluso que Luis Díaz y su entorno exigirían una cláusula compensatoria en caso de que el club no pueda inscribirlo, una medida que refleja la incertidumbre jurídica que rodea a las operaciones del conjunto culé.

En medio de esta disputa, el Liverpool mantiene una posición firme: Luis Díaz no está en venta. El entrenador Arne Slot lo considera pieza fundamental del nuevo proyecto deportivo, y aunque los acercamientos de Bayern y Barcelona son serios, los directivos de Anfield no tienen intención de desprenderse del colombiano a corto plazo. La cláusula del jugador, además, no facilita la salida si no hay una oferta que cumpla con sus términos.