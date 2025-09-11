Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 07:49
Bayern Múnich se fijó en otra figura de Colombia tras la eliminatoria
La Selección Colombia brilló en las eliminatorias y el Bayern Múnich ya le "echó ojo" a un compañero de Luis Díaz.
Llegaron a su fin las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026, en donde la Selección Colombia fue una de las más destacadas en las últimas jornadas al haber sumando dos victorias consecutivas por goleada y sellando de esta manera también su clasificación a la cita mundialista de manera directa.
La 'tricolor' se quedó con el cupo al Mundial al clasificar en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 28 unidades y habiendo sumado nueve goles en tan solo dos compromisos, en donde uno de los principales protagonistas fue Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa que se robó las miradas en el partido contra Venezuela al convertir cuatro tantos, lo que lo llevó a ser noticia hasta Alemania, ya que Bayern Múnich se fijó en él y lo exaltó.
Bayern Múnich resaltó a Luis Suárez tras su participación con Colombia en eliminatoria
La jornada 18 de las eliminatorias terminó definiendo el cupo del repechaje, el cual terminó siendo para la Selección de Bolivia, la cual se encargó de vencer a Brasil en condición de visitante y de paso celebrar con el aplastante triunfo de la Selección Colombia sobe Venezuela, el cual también los terminó beneficiando drásticamente.
La visita de la 'tricolor' estuvo llena de sorpresas y nueve tantos, seis de ellos convertidos por el equipo comandado por Néstor Lorenzo y cuatro protagonizados por Luis Javier Suárez. El estratega argentino le dio el voto de confianza al delantero samario y este no lo decepcionó, siendo principal figura con sus goles, haciendo puntos para ser titular en el Mundial y de paso dándose a conocer nuevamente a nivel internacional, siendo exaltado por varios medios de distintos países y por el propio Bayern Múnich.
Bayern Múnich siguió muy de cerca el proceso deportivo de Luis Díaz en su nuevo paso por la Selección Colombia, pero los resultados de su delantero fuero opacados por uno de sus compañeros, Luis Javier Suárez, a quien exaltaron por su capacidad goleadora, en especial por que se tendrán que enfrentar a él en la Champions League, cuando reciban al Sporting Lisboa en el Allianz Arena.
“El delantero del Bayern Luis Díaz estuvo sobre el terreno de juego durante los 90 minutos y contribuyó con una asistencia al festival de goles en Maturín. Sin embargo, el protagonista de la noche fue el delantero colombiano Luis Suárez, del Sporting de Lisboa (rival del Bayern en la Champions League en diciembre), con cuatro goles”, señaló la institución en sus canales oficiales.
"𝘘𝘶é 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘥𝘰𝘴𝘰, 𝘲𝘶𝘦 '𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰', 𝘲𝘶𝘦 𝘫𝘶𝘨𝘢𝘥𝘰𝘳"...🎶 ☕️— FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 10, 2025
Ayer el día estuvo bien movidito para los nuestros, y partimos con Luchito, quien asistió uno de los 6 goles de Colombia 🇨🇴 🤯 pic.twitter.com/VD1HCcRFwh
¿Cuándo será el partido entre Bayern Múnich sobre Sporting Lisboa en Champions League?
El partido entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa, posteriormente de Luis Díaz y Luis Javier Suárez, será por la fase de grupos de la Champions League 2025/26 será el martes 9 de diciembre de 2025, en el Allianz Arena de Múnich.
