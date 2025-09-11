Bayern Múnich se fijó en otra figura de Colombia tras la eliminatoria

Llegaron a su fin las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026, en donde la Selección Colombia fue una de las más destacadas en las últimas jornadas al haber sumando dos victorias consecutivas por goleada y sellando de esta manera también su clasificación a la cita mundialista de manera directa.

La 'tricolor' se quedó con el cupo al Mundial al clasificar en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 28 unidades y habiendo sumado nueve goles en tan solo dos compromisos, en donde uno de los principales protagonistas fue Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa que se robó las miradas en el partido contra Venezuela al convertir cuatro tantos, lo que lo llevó a ser noticia hasta Alemania, ya que Bayern Múnich se fijó en él y lo exaltó.

Bayern Múnich resaltó a Luis Suárez tras su participación con Colombia en eliminatoria

La jornada 18 de las eliminatorias terminó definiendo el cupo del repechaje, el cual terminó siendo para la Selección de Bolivia, la cual se encargó de vencer a Brasil en condición de visitante y de paso celebrar con el aplastante triunfo de la Selección Colombia sobe Venezuela, el cual también los terminó beneficiando drásticamente.

La visita de la 'tricolor' estuvo llena de sorpresas y nueve tantos, seis de ellos convertidos por el equipo comandado por Néstor Lorenzo y cuatro protagonizados por Luis Javier Suárez. El estratega argentino le dio el voto de confianza al delantero samario y este no lo decepcionó, siendo principal figura con sus goles, haciendo puntos para ser titular en el Mundial y de paso dándose a conocer nuevamente a nivel internacional, siendo exaltado por varios medios de distintos países y por el propio Bayern Múnich.