Bayern Múnich tiene listo a su nuevo técnico: ya hay acuerdo verbal

El Bayern Múnich ha llegado a un acuerdo verbal con el belga Vincent Kompany, entrenador del FC Burnley inglés, para que este sea el nuevo técnico del club alemán la próxima temporada, según el diario germano Bild.



La información amplía la publicada la víspera por el rotativo británico The Guardian, que adelantó las negociaciones en marcha de la entidad alemana con el técnico del Burnley, con el que Kompany acaba de descender a la segunda inglesa.



No obstante, afirma el tabloide Bild, el Bayern "ve evidentemente en él un gran potencial".



Detalla que Kompany habla alemán, "un criterio importante para el Bayern", según Bild, y que "su inglés también es perfecto", el cual "era hasta hace poco era el segundo idioma oficial de Kane y compañía en el vestuario del Bayern".

Vea también: Barcelona alista la salida de Xavi y ya tendría su remplazo: un ex Bayern es el elegido



De acuerdo con el diario alemán, Kompany estuvo desde el principio en la lista de entrenadores del Bayern. También refleja que, hasta ahora, habría recibido la negativa para dirigir el banquillo de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (Alemania), Ralf Rangnick (Austria), Oliver Glasner (Crystal Palace) y Roger Schmidt (Benfica).



También cita a otros entrenadores a los que habrían sondeado, pero que "quieren quedarse en sus clubes", como Unai Emery (Aston Villa), o prefieren trabajar en la Premier League como Julen Lopetegui (recién fichado por el West Ham).

Le puede interesar: Graves consecuencias para el árbitro de Real Madrid vs Bayern por grosero error



La escuadra bávara incluso habría intentado convencer al hasta ahora entrenador, Thomas Tuchel, para que reconsiderara su posición de renuncia y continuara en el cargo; tentativa que no resultó.



La información se hace eco de otra del británico The Telegraph, según la cual "Kompany quiere llevarse a Múnich a sus asistentes Craig Bellamy, Piet Cremers, Mike Jackson y Floribert N'Galula".