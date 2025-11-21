Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 11:10
Bayern Múnich tomó decisión con Luis Díaz en Bundesliga y Champions
Vincent Kompany habló del estado físico de Luis Díaz.
Luis Fernando Díaz está listo para volver a la competencia con la camiseta del Bayern Múnich, después de brillar con la Selección Colombia en la fecha FIFA en donde marcó goles en los triunfos contra Nueva Zelanda y Australia.
Con el gigante de Baviera, el extremo de 28 años tratará de conservar el invicto en la Bundesliga enfrentando este sábado 22 de noviembre a Friburgo en condición de local.
Bayern Múnich lidera el certamen con 28 puntos, después de nueve victorias y un empate. En cuanto a Díaz, el colombiano registra 10 partidos jugados con saldo de seis goles y cuatro asistencias.
Los datos de Lucho lo ponen como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany, que en rueda de prensa previa dio a conocer los planes que tiene con el guajiro.
Planes de Vincent Kompany con Luis Díaz
El entrenador de Bayern Múnich anticipó que Luis Díaz será titular en el partido contra Friburgo, a pesar de haber sumado importantes minutos en la fecha FIFA.
La decisión de Kompany tendría que ver con el hecho de que el colombiano no estará disponible para el compromiso contra Arsenal por la UEFA Champions League por haber sufrido una expulsión en el pasado duelo ante PSG.
"Para él, la gestión de la carga de trabajo es impensable. Tiene que ayudarnos con su energía. El partido contra el Arsenal no tiene mucha importancia. Los chicos llegan al partido contra el Friburgo con mucha energía. Queremos ganar y todavía no pensamos en el Arsenal, explicó el entrenador.
¿Cuántas fechas de sanción tiene Luis Díaz en Champions League?
Vincent Kompany dio a conocer que a las oficinas de Bayern Múnich llegó la información de que Luis Díaz solo deberá cumplir con una fecha de sanción, después de haber sido expulsado en el triunfo del cuadro alemán sobre París Saint Germain en la pasada fecha de Champions.
"Según mi información, está suspendido por un partido", dijo.
