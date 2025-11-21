Bayern Múnich tomó decisión con Luis Díaz en Bundesliga y Champions

Luis Fernando Díaz está listo para volver a la competencia con la camiseta del Bayern Múnich, después de brillar con la Selección Colombia en la fecha FIFA en donde marcó goles en los triunfos contra Nueva Zelanda y Australia.

Con el gigante de Baviera, el extremo de 28 años tratará de conservar el invicto en la Bundesliga enfrentando este sábado 22 de noviembre a Friburgo en condición de local.

Bayern Múnich lidera el certamen con 28 puntos, después de nueve victorias y un empate. En cuanto a Díaz, el colombiano registra 10 partidos jugados con saldo de seis goles y cuatro asistencias.

Los datos de Lucho lo ponen como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany, que en rueda de prensa previa dio a conocer los planes que tiene con el guajiro.