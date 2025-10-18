Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, enfrenta este sábado 18 de octubre a Borussia Dortmund en el Allianz Arena en una nueva edición del Der Klassiker, que en esta ocasión es válido por la fecha siete de la Bundesliga.

El gigante de Baviera llega al compromiso como líder del campeonato con 18 puntos, después de registrar seis victorias en la misma cantidad de partidos jugados.

Por otro lado, el colombiano Luis Díaz afronta el encuentro como unas de la figuras al contar con cinco goles y cuatro asistencias.