Sáb, 18/10/2025 - 11:27
Bayern Múnich Vs Borussia Dortmund EN VIVO: Luis Díaz, titular
Luis Díaz juega su primer Der Klassiker.
Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, enfrenta este sábado 18 de octubre a Borussia Dortmund en el Allianz Arena en una nueva edición del Der Klassiker, que en esta ocasión es válido por la fecha siete de la Bundesliga.
El gigante de Baviera llega al compromiso como líder del campeonato con 18 puntos, después de registrar seis victorias en la misma cantidad de partidos jugados.
Por otro lado, el colombiano Luis Díaz afronta el encuentro como unas de la figuras al contar con cinco goles y cuatro asistencias.
📌 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡: Der Klassiker steht an! 🔥⏳ pic.twitter.com/VJXtpeTQnY— FC Bayern München (@FCBayern) October 14, 2025
Bayern Múnich Vs Borussia Dortmund EN VIVO. hora cómo VER a Luis Díaz
El partido entre Bayern Múnich contra Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga se juega este sábado 18 de octubre a partir de las 11:30 de la mañana.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Disney + y también tendrá seguimiento de Antena 2.
