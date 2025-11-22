Cargando contenido

Bayern vs Friburgo, Bundesliga
Antena 2 | AFP
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 22/11/2025 - 09:18

EN VIVO: Bayern vs Friburgo por la Bundesliga

Se disputa una nueva jornada de la Bundesliga.

En la jornada de este sábado, el Bayern Munich del colombiano Luis Díaz disputa una nueva jornada de la Bundesliga.

El rival para esta oportunidad es Friburgo, que marcha en la casilla 10 de la tabla de posiciones; mientras que los locales son líderes.

A qué hora y dónde ver Bayern Munich vs Friburgo EN VIVO 22 de noviembre: hora y canal para la Bundesliga

El partido entre Bayern Munich y Friburgo por la Bundesliga puede verlo a través de Disney+.

Horario:

Colombia, Ecuador y Perú: 9:30

Bolivia y Venezuela: 10:30

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:30

Bayern Munich

Transmisión en vivo

Friburgo

