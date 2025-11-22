En la jornada de este sábado, el Bayern Munich del colombiano Luis Díaz disputa una nueva jornada de la Bundesliga.

El rival para esta oportunidad es Friburgo, que marcha en la casilla 10 de la tabla de posiciones; mientras que los locales son líderes.

A qué hora y dónde ver Bayern Munich vs Friburgo EN VIVO 22 de noviembre: hora y canal para la Bundesliga

El partido entre Bayern Munich y Friburgo por la Bundesliga puede verlo a través de Disney+.

Horario:

Colombia, Ecuador y Perú: 9:30

Bolivia y Venezuela: 10:30

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:30