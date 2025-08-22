Bayern Múnich Vs RB Leipzig EN VIVO: hora y cómo ver a Lucho Díaz

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, debuta en la Bundesliga recibiendo en el Allianz Arena al RB Leipzig.

Lucho y el gigante Bávaro afronta la liga de Alemania con aire en la camiseta, después de haber conquistado el título de la Supercopa de Alemania.

Díaz se perfila como titular indiscutido de Bayern Múnich, teniendo en la salida del francés Kingsley Coman.