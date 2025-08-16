Bayern Múnich vs Stuttgart EN VIVO: Hora y canal de TV primera final Luis Díaz

El sábado 16 de agosto de 2025, el Bayern Múnich enfrentará al Stuttgart en el Mercedes Benz Arena en el duelo válido por la Supercopa de Alemania, que marcará el debut de Luis Díaz con el club alemán. El partido se jugará a las 01:30 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN.

Díaz, quien llegó procedente del Liverpool, ha generado una buena impresión en los entrenamientos iniciales con el equipo dirigido por Vincent Kompany. Su rápida adaptación y desempeño en las prácticas motivaron al cuerpo técnico a incluirlo en la convocatoria para este compromiso. Aunque su participación será limitada, se espera que tenga minutos en la segunda parte del partido para comenzar a integrarse al sistema de juego del equipo.

Este será el primero de tres partidos en el inicio de la competencia oficial. Luego del choque ante el Stuttgart, el club bávaro se medirá ante el Leipzig el 22 de agosto y frente al Wehen Wiesbaden el día 23. Estos encuentros servirán para afinar detalles tácticos de cara al arranque fuerte de la temporada,

La llegada del atacante colombiano ha generado expectativa entre los aficionados y medios locales. Su versatilidad en ataque le permitirá al cuerpo técnico utilizarlo en diferentes roles ofensivos según las necesidades del equipo. El club apostó por su talento, invirtiendo una suma cercana a los 75 millones de euros para hacerse con sus servicios.

El debut oficial de Díaz representa una oportunidad clave para comenzar con buen pie su etapa en el fútbol alemán y consolidarse como una de las figuras del Bayern en la temporada que está por comenzar.