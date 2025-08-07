Cargando contenido

Fútbol
Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 10:30

Bayern Múnich vs Tottenham EN VIVO 7 de agosto: cómo ver amistoso internacional

Así podrá ver en vivo el partido de preparación entre Bayern Múnich vs Tottenham en el Allianz Arena.

Las grandes ligas de Europa están a punto de iniciar y los equipos se siguen preparando de la mejor manera para afrontar los retos de la nueva temporada, entre ellos justamente el Bayern Múnich y Tottenham, quienes se enfrentarán en un compromiso amistoso en el Estadio Allianz Arena. 

El cuadro alemán auspiciará como local en el que podrá llegar a ser el segundo compromiso del delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, quien ya debutó en la victoria frente a Lyon y ahora se prepara para iniciar en la Bundesliga contra Leipzig. 

Mientras que Tottenham viene de una serie de tres empates consecutivos contra equipos de Inglaterra y ahora piensa en el duelo de Supercopa de Europa ante el PSG, el cual se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto en el Bluenergy Stadium. 

Siga Bayern Múnich vs Tottenham EN VIVO el 7 de agosto: hora y canal para ver amistoso internacional

El compromiso entre Bayern Múnich vs Tottenham se jugará en el Bluenergy Stadium a partir de las 11:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 13:30 horas. 

En cuanto a la respectiva transmisión de este amistoso internacional, se podrá ver a través de Bayern.TV (página oficial del Bayern Múnich, con suscripción) o en Magenta TV-Magenta Sports (tal y como informó el Bayern Múnich). Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.

 

