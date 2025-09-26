Bayern Munich recibe en la jornada de este viernes a Werder para una fecha más de la Bundesliga.

Se espera la participación del colombiano Luis Díaz.

Siga Bayern Munich vs Werder EN VIVO 26 de septiembre: hora y canal para ver a Luis Díaz

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Disney+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 13:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 14:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:30