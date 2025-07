Bayern no da espera por Luis Díaz: pagará 100 millones de euros por un Real Madrid

Uno de los grandes protagonistas que ha tenido el mercado de fichajes en Europa es Luis Díaz a raíz de la incertidumbre en torno a su posible salida del Liverpool. En este sentido, Bayern Múnich y Barcelona son los dos equipos que más han apostado por ficharlo para la próxima temporada.

En las últimas horas, el equipo bávaro presentó una oferta de 67,5 millones de euros que fue rechazada por los 'reds', pues consideran que el guajiro es un jugador intransferible. Sin embargo, solamente estarían dispuestos a entrar en una negociación si la oferta llega a ser muy atractiva por él.

Si bien la negociación con el Liverpool parece complicada, el Bayern maneja una alternativa en caso de que no puedan contar con los servicios de Luis Díaz: se trata de Rodrygo Goes, quien no tiene asegurada su continuidad en el Real Madrid aun cuando tiene contrato vigente hasta junio de 2028.

Vea también: Liverpool rechazó segunda oferta del Bayern por Luis Díaz: dura pelea

¿Qué oferta presentará Bayern Múnich por Rodrygo?

Según cuenta el periodista Eduardo Burgos, el cuadro alemán está atento a la situación del brasileño, quien hasta el momento no ha contado con muchos minutos de la mano de Xabi Alonso en la Casa Blanca. Sin embargo, su posible llegada a la Bundesliga está condicionada a lo que pueda suceder con Luis Díaz.

Por otra parte, los bávaros estarían dispuestos a pagarle una cifra de 100 millones de euros a los merengues para contar con los servicios de Rodrygo. No obstante, Burgos indica que el Liverpool también está atento a su futuro, pues podría buscar su fichaje en caso de que Luis Díaz finalmente decida no hacer parte de la plantilla.