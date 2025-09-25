Actualizado:
Bayern pone en riesgo a Luis Díaz; ficharían una estrella del Real Madrid
El equipo 'bávaro' se caracteriza por realizar grandes fichajes.
El poderoso Bayern Múnich es sin duda uno de los equipos más grandes e históricos del fútbol mundial, ganador de 6 títulos de UEFA Champions League y evidente monarca del balompié alemán con 34 trofeos de Bundesliga, superando por 24 a su inmediato perseguidor, el Dinamo Berlín.
El equipo donde actualmente milita el colombiano Luis Díaz ha empezado de muy buena manera esta temporada, con título en la Supercopa de Alemania, cuatro victorias consecutivas en la presente Bundesliga, triunfo en la primera ronda de copa local y un debut exitoso en la Champions tras vencer por 3-1 al Chelsea.
Bayern Múnich tendría en su radar a estrella del Real Madrid
Como cualquier equipo grande de Europa, el Bayern Múnich no se relaja y ya va pensando en lo que será el siguiente mercado de fichajes, el cual abre desde el próximo 1 de enero y que por lo general cierra inicios de febrero.
Pues bien, el equipo dirigido por Vincent Kompany tendría en su radar otro jugador para reforzar su zona ofensiva, se trata nada más y nada menos que el brasileño Vinícius Junior, quien todavía no renueva su contrato con el Real Madrid (el cual vence en 2027) y podría recibir ofertas tras no concretar la mejora salarial que pide al cuadro español.
Bayern Múnich estaría atento a la realidad de Vinícius en el Real Madrid
De acuerdo con información del medio alemán TZ, el delantero brasileño estaría en el radar del gigante club ‘bávaro’ si el Real Madrid llega a ponerlo como transferible en la siguiente ventana de pases, una posible incorporación que colocaría a Luis Díaz en una posición difícil por mantener su puesto de titular.
“La estrella del Real Madrid estaría abierta al traspaso al no estar satisfecho con su entrenador, Xabi Alonso (quien le ha quitado titularidad en algunos partidos), y el Bayern se menciona como parte interesada. ¿Habrá un fichaje espectacular el próximo verano?”, dice el diario mencionado.
