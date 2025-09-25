Bayern pone en riesgo a Luis Díaz; ficharían una estrella del Real Madrid

El poderoso Bayern Múnich es sin duda uno de los equipos más grandes e históricos del fútbol mundial, ganador de 6 títulos de UEFA Champions League y evidente monarca del balompié alemán con 34 trofeos de Bundesliga, superando por 24 a su inmediato perseguidor, el Dinamo Berlín.

El equipo donde actualmente milita el colombiano Luis Díaz ha empezado de muy buena manera esta temporada, con título en la Supercopa de Alemania, cuatro victorias consecutivas en la presente Bundesliga, triunfo en la primera ronda de copa local y un debut exitoso en la Champions tras vencer por 3-1 al Chelsea.

