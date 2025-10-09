Beccacece dejaría ‘botado’ a Ecuador: dirigiría selección necesitada

Mientras Sebastián Beccacece concentra con Ecuador y sus dirigidos de cara a la Fecha FIFA de octubre contra Estados Unidos y México, mucho se ha hablado de la continuidad del director técnico argentino pensando en el futuro y con la posibilidad de tomar la dirección de otra selección de la CONMEBOL.

Sin duda alguna, el entrenador no tiene nada más en la cabeza que guiar a Ecuador al Mundial y dejar en alto el nombre del país. No obstante, a lo largo de toda la Eliminatoria Sudamericana, a Sebastián le tocó aguantarse críticas de hinchas por la poca pegada que ha tenido el seleccionado ecuatoriano.

Estas críticas son las que hacen que crezcan los rumores de una posible salida del cuerpo técnico actual, pese a que la idea es que pueda dirigir el Mundial y a partir de ese momento, se tomen decisiones sobre su continuidad o su salida. A falta de meses para la Copa del Mundo, apareció un rumor que acercaría a Sebastián Beccacece a otra selección del continente sudamericano.

LA SELECCIÓN DE LA CONMEBOL QUE QUIERE A SEBASTIÁN BECCACECE

Hace algunos meses, la salida del argentino se estaba calentando con la posibilidad de ir a otro combinado nacional de Sudamérica. De hecho, el argentino dio la cara y afirmó que no tenía conocimiento alguno. En DSports mencionó, “lo de las redes es tremendo. No estoy al tanto (de esos rumores), pero si observas mi carrera siempre he terminado mis contratos y siempre he respetado mi palabra; para mí es muy importante. Tengo contrato hasta que finalice el Mundial”.

Bajo ese panorama, Sebastián Beccacece podría dejar a Ecuador y firmar nada más ni nada menos que con Chile. Los australes buscan resurgir después de un mal presente en el que acabaron últimos en las Eliminatorias.

De acuerdo con información de Bolavip, Chile, que contó con tres directores técnicos durante las Eliminatorias tiene pensado contratar a Sebastián Beccacece para el Mundial de 2030 y las Eliminatorias rumbo a esa Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece podría ser la gran solución de Chile que contó con Ricardo Gareca y que no pudo dar el golpe en busca de la clasificación por una campaña muy irregular. De ser así, Beccacece tendría que devolver la ilusión clasificando a una Copa del Mundo cortando una mala racha austral.

Chile busca renacer y volver a una Copa del Mundo tras una larga ausencia. Lo haría con Sebastián Beccacece que suena como sucesor de Ricardo Gareca, pues, desde que el ‘Tigre’ se fue, no ha habido un entrenador en posesión. Tras el Mundial, el futuro de Beccacece cambiaría radicalmente.

LA CONTINUIDAD DE SEBASTIÁN BECCACECE SE COMPLICARÍA

Además de todo lo anterior con la posibilidad de que Chile contrate a Sebastián Beccacece después del Mundial, su continuidad en Ecuador no parece para nada asegurada. Tendrá que hacer una gran presentación, dado que habrá elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y todos los candidatos para llegar a la presidencia del ente quieren a Guillermo Almada como el nuevo entrenador.

De esa manera, el futuro de Sebastián Beccacece se dará a conocer apenas termine el Mundial en julio de 2026. A partir de ese momento, y si tienen un buen presente en el torneo más prestigioso de clubes, el argentino podría quedarse en el cargo o salir en busca de una nueva oportunidad que podría darse en Chile.