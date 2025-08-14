Beccacece eligió primeros convocados para el Mundial: le madrugó a todo

Queda menos de un año para que se viva la fiesta del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Ecuador logró sellar la clasificación después de los empates ante Brasil y Perú. Sin embargo, la afición ha dejado de confiar en Sebastián Beccacece por la poca pegada que ha tenido el combinado nacional.

Los delanteros han quedado en deuda y ha habido una especia de dependencia clara en Enner Valencia. Cuando el veterano atacante no está en el campo de juego, la ‘Tri’ carece de un goleador que pueda romper los ceros. Esto quedó en evidencia por las dos igualdades sin anotaciones.

Vea también: Pellegrini tomó nueva decisión con el debut de Nelson Deossa en Betis

En ese sentido, la gran pregunta que le hacen a Sebastián Beccacece es si no tiene otro delantero en la lista de posibles convocados, o bien, si prueba con otros jugadores de la Liga Ecuabet como Miguel Parrales que ha dado de qué hablar en el Barcelona de Guayaquil.

Sin embargo, la respuesta de Sebastián Beccacece fue clara y concisa, en donde también dejó entrever los primeros convocados, además de afirmar que tiene una base amplia para afrontar el Mundial.

LOS TRES DELANTEROS QUE SON IRREMPLAZABLES EN EL MUNDIAL

Sin duda alguna, los aficionados piden un cambio de frente en las convocatorias y quieren que Sebastián Beccacece vea otras opciones de la liga local. En Radio Diblu, el entrenador argentino reveló a sus primeros tres convocados, justamente, ninguno de los nombres que mencionó Beccacece juegan en la Liga Ecuabet.

En ese orden de ideas, Sebastián Beccacece afirmó que no se olvida del rentado local, pero que en estos momentos tiene otras prioridades, por lo menos en la delantera, “yo no minimizo el torneo local, de acá salen todos los jugadores, pero hoy tengo a Enner, a Kevin, a Campana y ellos se han ganado su espacio. No puedo convocar a 100 futbolistas”.

Le puede interesar: Millonarios anunció importante baja; jugador estará casi 4 semanas en recuperación

Con base en esas declaraciones de Sebastián Beccacece, sus tres delanteros serán Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, este último que no había tenido mucho protagonismo en la selección, pero poco a poco ha venido convenciendo al timonel argentino.

LA AMPLIA BASE QUE TIENE ECUADOR PARA AFRONTAR EL MUNDIAL DE 2026

Sumado a lo anterior, el director técnico ex Defensa y Justicia sostuvo que, “después las opiniones de todos son muy respetables, pero nosotros estamos acá para tomar las decisiones”. El cuerpo técnico deberá tomar medidas para ver con qué jugadores acompañará a Enner Valencia, Kevin Rodríguez y a Leonardo Campana.

Lea también: Pinto le dio rotundo NO a equipo del FPC: "no existe posibilidad alguna "

Seguramente, Moisés Caicedo y Willian Pacho estarán en la lista de convocados para los dos encuentros restantes de las Eliminatorias y en el Mundial de 2026. No obstante, todas las decisiones podrían cambiar, aunque parece difícil que el volante del Chelsea, campeón del mundo y de la Conference League o Willian Pacho del PSG, campeón de la Champions League y Supercampeón de Europa estén afuera.

En ese sentido, Sebastián Beccacece sentenció que, además de los primeros tres delanteros que tendrá en cuenta para el Mundial, desde ya tiene una base de 45 jugadores que ha estado viendo para poder elegir a sus respectivos convocados. El argentino afirmó que podría haber novedades en esa lista, “dependerá de varias situaciones que podrían cambiar”.