Beccacece encontró problema para enfrentar a Canadá: "nos va a llevar al máximo"

Para Beccacece, Canadá es un equipo con un juego muy directo, con jugadores con gran capacidad para eso, porque juegan en las grandes ligas.



El seleccionador también se refirió al goleador hispano-ecuatoriano Jeremy Arévalo, una de las estrellas y máximo goleador de la Segunda División del fútbol español, con el Racing de Santander, a quien dijo conocer "muy bien".



"Es un jugador que conozco muy bien desde ese mes que estuvo con la selección Sub-20. Sé que tiene una muy buena técnica, que viene de hacer muchos goles importantes en una liga que conozco muy bien y sé de sus exigencias. Lo estamos siguiendo muy de cerca, que todo lo que viene haciendo tendrá que sostenerlo en el tiempo", indicó.



Beccacece llamó a los ecuatorianos a mantener prudencia y cautela, porque Arévalo es un jugador joven que está dando sus primeros pasos.

"Hay que dejarlo que lleve su proceso en forma natural para no generarle una sobrecarga, porque representar a una selección significa estar en los ojos de todos", expresó, aunque añadió que en su equipo "está acostumbrado a jugar con presión".



El técnico argentino no confirmó ni descartó la probable convocatoria del goleador nacido en España y que ya jugó con la selección ecuatoriana sub-20, pero adelantó que contra Canadá y Nueva Zelanda estarán "dos, tres o cuatros jugadores que, seguramente, no estuvieron antes".



Tras la clasificación de Ecuador al Mundial de 2026, Beccacece indicó que la intención es aprovechar cada amistoso para mantener el nivel de competitividad de las eliminatorias.



"Nos estamos centrando ahora en aprovechar estos seis partidos para ir definiendo la lista, que ya la tenemos en un 80 por ciento, y muy convencidos de lo que venimos haciendo durante el proceso, por lo que hay un 20 por ciento de jugadores a los que seguimos evaluando", indicó.



Beccacece celebró que los delanteros con los que siempre ha contado "vienen convirtiendo goles mucho más seguido con sus clubes". "Eso es una buena señal, todo eso nos permite estar tranquilos", añadió.



El seleccionador y su cuerpo técnico viajarán a Toronto el próximo viernes. "Allá nos reuniremos con los jugadores, trabajaremos y quedaremos listos para jugar contra una selección muy intensa, muy exigente, muy bien trabajada, que contragolpea muy bien y con un gran poderío físico", remarcó.