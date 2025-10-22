Beccacece saldría de Ecuador: ya tendría listo su nuevo equipo

Aunque las Eliminatorias Sudamericanas fueron muy buenas para la selección de Ecuador con Sebastián Beccacece al mando de la dirección técnica, poco o nada le importó ese detalle a la afición y liquidaron al entrenador argentino que, pese a los buenos resultados cerrando las clasificatorias como segundo de la tabla de posiciones, la poca pegada desilusionó a todo el país.

Durante las Eliminatorias, la ‘Tri’ anotó 14 goles en 18 partidos y la tendencia demostró que, cuando no estaba Enner Valencia, la selección carecía de alguien que pudiera vulnerar el arco rival. Por su parte, en la Fecha FIFA de octubre también generó preocupación con dos empates ante Estados Unidos y México.

La afición pide un cambio de cara al Mundial, pero Sebastián Beccacece seguirá, dado que, al clasificar a la Copa del Mundo su contrato se renovó de manera automática y su adiós de la ‘Tri’ sería después de la cita mundialista. No obstante, otro equipo podría darle la mano a los aficionados que quieren salir del entrenador argentino.

LA OTRA SELECCIÓN QUE TIENE EN CARPETA A SEBASTIÁN BECCACECE

Durante las Eliminatorias, mucho se ha hablado del interés de la selección de Chile en contar con el director técnico argentino. Los australes necesitan un cambio drástico, dado que tuvieron tres entrenadores durante las clasificatorias y ninguno pudo sellar la clasificación para el Mundial.

Otra de las selecciones que está buscando equipo es Perú que tuvo una Eliminatoria similar a la de Chile con tres entrenadores y que ahora estaría buscando a Sebastián Beccacece. De acuerdo con el medio ecuatoriano, Mr Offsider, “un sector de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol ha puesto sobre la mesa la opción de Sebastián Beccacece para encarar su proyecto de cara a 2030”.

Seguramente, los contactos se harían una vez termine el Mundial, dado que Perú respetaría el ciclo mundialista de la selección de Ecuador que, pese a que los aficionados están divididos con la continuidad del argentino, todo parece indicar que nada va a cambiar en Estados Unidos, Canadá y México.

La cuenta ecuatoriana también indica que Perú no tendría ningún problema ni afán en esperar a que termine el Mundial, “la obligatoriedad de esperarlo hasta después del Mundial parece no importar demasiado”. Bajo este panorama, una vez Beccacece salga de la selección de Ecuador, no tendría problemas en encontrar selección o equipo.

Perú lo esperará con la necesidad de volver a un Mundial, así como sucedió con Ecuador. Teniendo en cuenta estas Eliminatorias con la ‘Tri’, la ‘Bicolor’ cuenta las horas para poder entablar diálogos con el entrenador argentino de cara a la Copa del Mundo de 2030.