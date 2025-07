Beccacece se adelantó al Mundial 2026: destapó primeros convocados

Para preparar todo lo que será el Mundial de 2026, a la selección de Ecuador le quedan dos partidos para centrarse en llegar con regularidad y de buena manera para la cita orbital en donde esperan mejorar el resultado del 2022 cuando quedaron eliminados en la fase de grupos.

Ecuador tiene que afrontar los dos últimos retos en las Eliminatorias enfrentando a Paraguay en condición de visitante y recibir la visita de Argentina. Después de estos encuentros, deberá sentar cabeza para elegir a sus mejores jugadores, sacar conclusiones en busca de definir la lista oficial de la Copa del Mundo.

Sin embargo, a falta de 11 meses para afrontar el reto mundialista, Sebastián Beccacece ya empezó a destapar algunas de sus fichas de cara al torneo más importante del mundo a nivel de selecciones. Hernán Galíndez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Enner Valencia y Willian Pacho parecen ser los jugadores que más opciones tienen de armar la base de la convocatoria.

Pese a que no dio nombres, el entrenador argentino reveló detalles de esa lista que tendrá. Parece que no cambiará mucho con respecto a los jugadores que ha venido llamando, algo que seguramente aumentará la polémica, puesto que ha estado en el ojo del huracán por la poca pegada que han tenido en 16 partidos.

LA BASE QUE TENDRÍA DEFINIDA SEBASTIÁN BECCACECE PARA EL MUNDIAL

En esos 16 juegos, Ecuador apenas ha marcado 13 goles, una estadística que inquieta a la afición. Además, se nota cada vez más cuando no está Enner Valencia. Le piden que tenga otras alternativas para poder marcar más goles que partidos disputados para llegar con ese problema solucionado para el Mundial de 2026.

En ese orden de ideas, Sebastián Beccacece estuvo en una entrevista con el Diario Olé en donde empezó a dar claves sobre lo que será su convocatoria para la Copa del Mundo, “yo a veces cito jugadores que no sé si llegan al primer partido, pero pueden llegar al segundo o aun sabiendo que no llegan los cito porque para mí el vínculo es importante. Si cambio mucho no termino de ensamblar”.

Con eso, dejó las puertas abiertas explicando que cualquiera tiene opción de figurar en la convocatoria. No obstante, dejó claro que ya tiene a algunos jugadores listos para afrontar el Mundial, “cuento con la tranquilidad de saber que tengo una base. Pero siempre me guardo un espacio porque considero que nadie tiene un lugar asegurado. Creo que hay gente que se lo va ganando desde el día a día en su club y otros desde el día a día con nosotros. Cualquiera puede estar en la selección y creo que lo marcamos desde el ejemplo”.

No es coincidencia que no revele varios nombres de los jugadores que pueden estar en la Copa del Mundo, pues, Sebastián Beccacece siempre sorprende con nombres poco tenidos en cuenta como Darwin Guagua, juvenil de 17 años que abrió la polémica o Gonzalo Valle, guardameta que tuvo que atajar contra Brasil y Perú.

LA ILUSIÓN DE SEBASTIÁN BECCACECE PARA EL MUNDIAL

Además de adelantarse con la convocatoria, el director técnico argentino también habló sobre el objetivo que se han trazado para afrontar este reto en el Mundial, “yo creo que la responsabilidad de este grupo, por la camada de jugadores que hay, es hacer el mejor Mundial en la historia de Ecuador. Todo lo que sea de ahí para arriba, bienvenido sea, pero nosotros tenemos esa meta como mínimo y después confiar”.

En ese sentido, la vara quedó alta para Ecuador que tuvo una muy buen Eliminatoria, pero que contó con polémicas como la inclusión del juvenil, Darwin Guagua o temas dentro de la convocatoria de Sebastián Beccacece que no gustaron de a mucho. También, la gente está molesta con el entrenador por la poca pegada que ha tenido la selección de Ecuador durante los 16 partidos jugados.

Sin duda alguna, para el Mundial y para tratar de hacer el mejor torneo en la historia de Ecuador, deberán mejorar en varias facetas, una de ellas, la creación de opciones y transformar cada una de las oportunidades de gol en anotaciones.