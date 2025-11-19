Beccacece se afianza en Ecuador: dato lo salva para el Mundial 2026

Sin duda alguna, Sebastián Beccacece ha sido uno de los directores técnicos más resistidos a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas y en los amistosos de Fecha FIFA previos para encarar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Los resultados le dieron la mano al argentino que terminó el ciclo de clasificatorias segundo detrás de Argentina.

Pese a esto, Ecuador explotó frente a Sebastián Beccacece, dado que la selección ecuatoriana no contó con muchos goles a lo largo del torneo y quedó a deber en ese rubro. Fue una de las selecciones menos vulneradas en las Eliminatorias Sudamericanas con solo cinco tantos en contra y apenas 14 anotaciones en 18 partidos disputados.

Luego, en la Fecha FIFA de octubre, tuvo dos empates frente a México y Estados Unidos, mientras que en noviembre igualó sin goles con Canadá y sacó una victoria ante Nueva Zelanda. Las paridades frente a estas tres selecciones volvieron a generar división.

EL HÉROE TRAS VENCER A NUEVA ZELANDA

Nueva Zelanda llegaba a este partido de la Fecha FIFA con derrota frente a Colombia. Ecuador debía sacar adelante su compromiso y debía sumar de a tres para cerrar el año con victoria y apaciguar las dudas que hay sobre Sebastián Beccacece.

Para el argentino fue ideal la victoria para encontrar nuevas alternativas goleadoras no solo recayendo en la necesidad de Enner Valencia. Nilson Angulo y Leonardo Campana marcaron los goles para sumar puntos en el ranking FIFA que les permitió mantenerse en la casilla 23 y que los dejó en el bombo 2.

Con esta victoria que poco a poco devuelve la confianza en Sebastián Beccacece y que fue suficiente para mantenerse en el bombo 2 para el sorteo, Ecuador evitará a grandes selecciones como Croacia, Marruecos, Senegal, Japón, Corea del Sur, entre otras.

Además, la selección de Ecuador consiguió estar en el Mundial de manera anticipada después de asegurar la segunda posición en la tabla definitiva con 29 unidades, y eso que arrancaron las Eliminatorias con una resta significativa de tres puntos después de la sanción de Byron Castillo.

SEBASTIÁN BECCACECE DESTACÓ QUE ESTÁN CONSOLIDANDO UNA FAMILIA EN ECUADOR

Tras la victoria con la que despejan dudas y con la que esperan llegar de la mejor manera al 2026 para obtener un buen resultado en el Mundial, Sebastián Beccacece aseveró en la rueda de prensa que, “hemos vivido una linda noche. El vestuario está muy unido. Me encanta que te exijan, saben el potencial que tienen y quieren crecer más”.

Luego afirmó que, “hacia dentro estanos construyendo una linda familia. Cerramos un año y medio muy importante”. También aplaudió a jugadores como Jeremy Arévalo que nació en España, pero que aceptó a la ‘Tri’. “Para nosotros fue muy importante poder tenerlo acá y que se vincule en el día a día en nuestro trabajo”, sentenció.

Aparte de su evaluación, Gonzalo Plata defendió a capa y espada a Sebastián Beccacece después de tantas críticas que ha tenido que aguantar. En El Canal del Fútbol, el extremo del Flamengo comentó, “necesita un partido de estos. Me siento muy bien también con el profesor, nos da mucha confianza a todos, siempre nos transmite confianza dentro y fuera del campo”.

Sumó a sus declaraciones que la confianza es plena por parte de los jugadores hacia Sebastián Beccacece, “sabemos que hay mucha gente fuera que no lo quiere, pero todo el apoyo y la confianza. Vamos a respetarlo, apoyarlo a lo que necesite y vamos a dar la vida por él”.