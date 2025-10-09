Beccacece sin filtros sobre la obligación de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador vive un momento de transformación bajo el mando de Sebastián Beccacece, un entrenador que ha inyectado una mentalidad ganadora y una visión diferente. Tras conseguir la clasificación al próximo Mundial de 2026, el técnico argentino dejó claro que su objetivo no se limita a participar. Con la seguridad que lo caracteriza, afirmó: “Aspiramos a competir con Argentina, España y Francia”, una declaración que refleja la ambición y el carácter que busca imprimirle a su equipo.

Desde su llegada al banquillo, el estratega ha insistido en construir una identidad sólida basada en el trabajo colectivo y la confianza. “He recibido mucho afecto del pueblo ecuatoriano, más allá de lo que puedan decir en redes sociales”, comentó, dejando entrever que su foco está en la conexión con la gente y no en las críticas. Beccacece quiere que Ecuador sea una selección con personalidad, que no dependa de nombres individuales, sino de un funcionamiento integral capaz de competir en cualquier escenario.

Uno de los pilares de este proceso es la consistencia defensiva. El técnico resaltó que el combinado nacional fue el menos goleado en las recientes eliminatorias, con solo dos tantos en contra, un registro que superó incluso a Brasil y Argentina. Esa fortaleza se complementa con una propuesta ofensiva dinámica, liderada por figuras como Enner Valencia y jóvenes promesas como Pedro Vite, quienes representan el equilibrio entre experiencia y proyección.

Beccacece también destacó el crecimiento de los futbolistas ecuatorianos que hoy brillan en Europa. Nombres como Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal) y Pervis Estupiñán (Milan) simbolizan el nuevo estatus del país como cantera de talento internacional. Para el técnico, esta presencia en clubes de élite no solo eleva el nivel competitivo del plantel, sino que fortalece la mentalidad de quienes regresan a defender la camiseta nacional.

El entrenador argentino entiende que el reto de competir con las potencias del mundo no se logra de la noche a la mañana. “Aspiramos a competir con Argentina, España y Francia, pero sabemos que el proceso todavía está en desarrollo”, reconoció. Su discurso combina ambición y realismo, un equilibrio que busca contagiar tanto al vestuario como a la afición. Beccacece apuesta por una filosofía de aprendizaje continuo, en la que cada error sea una oportunidad de crecimiento y cada victoria, una reafirmación del camino.

La mezcla generacional es otro aspecto fundamental. El técnico valora el liderazgo de Enner Valencia como guía para las nuevas generaciones, al tiempo que promueve la irrupción de jóvenes con hambre de gloria. Esa fusión, según él, “le da energía, jerarquía y frescura a la selección”. Además, resalta la importancia de mantener un equilibrio emocional y táctico en cada encuentro.

Finalmente, Beccacece no oculta su ilusión por el Mundial: “Es un mes que atrapa al mundo entero; queremos dejar una huella histórica”. Su meta es que Ecuador no solo clasifique, sino que trascienda. Con un proyecto serio, futbolistas comprometidos y una visión clara, el entrenador argentino pretende que la “Tri” deje de ser una invitada y se convierta en protagonista.

Ecuador, bajo su mando, apunta a romper límites y demostrar que el sueño de competir con las grandes potencias ya no es una utopía, sino un desafío alcanzable.