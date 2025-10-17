Beccacece tapó bocas en Ecuador: FIFA lo reconoció antes del Mundial

El amor que había en las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas entre Ecuador y Sebastián Beccacece se ha venido apagando poco a poco conforme a los partidos clasificatorios. Pese a que lograron sellar el paso al Mundial 2026 de manera anticipada, el entrenador argentino ha tenido que aguantar toda clase de críticas por la poca pegada que ha tenido la ‘Tri’ en últimos juegos.

Vea también: Víctor Hugo Aristizábal explotó por Emilio: “La ignorancia es muy atrevida”

Y es que, se despidió de las Eliminatorias superando a Argentina por la mínima diferencia, pero lo más preocupante fue una serie de empates. De hecho, fue la selección que más veces igualó a lo largo de las 18 jornadas disputadas, y lo peor es que la mayoría fueron en ceros.

La cuota goleadora quedó a deber con solo 14 goles en 18 encuentros. Pese a esto, fueron segundos y tuvieron una gran eliminatoria ganándole a grandes rivales en la competencia. Esas críticas persistieron en la Fecha FIFA de octubre con igualdades ante Estados Unidos y México que son selecciones mundialistas y son rivales a los que debe vencer de cara a la Copa del Mundo.

Evidentemente, los hinchas piden resultados, especialmente antes de afrontar el Mundial. Justamente, los dos empates no fueron malos para Ecuador, de hecho, la FIFA lo reconoció.

SEBASTIÁN BECCACECE SE VE ‘FAVORECIDO’ POR LA FIFA

Con los dos empates, se esperaba que la FIFA pudiera poner a Ecuador en una posición más incómoda por la poca pegada que han tenido y por no poder conseguir victorias. Como no son partidos oficiales, el ente rector entrega menor cantidad de puntos.

Le puede interesar: Colombia subió una posición; así está el nuevo ranking FIFA oficial

Ecuador se aleja de ser cabeza de serie en el Mundial, pero lo que está claro es que la Fecha FIFA también suma en esa pelea por ascender posiciones. De hecho, la selección ecuatoriana, dirigida por un criticado Sebastián Beccacece subió tras las dos paridades ante Estados Unidos y México.

Tras la Fecha FIFA de octubre, se esperaba lo peor para la selección de Ecuador. Sus dos empates seguían retumbando en el futuro de Sebastián Beccacece. Sin embargo, la FIFA le dio un ‘premio’ por la nueva posición del combinado ecuatoriano en el Ranking.

Lea también: Ineos puso a temblar a Egan con un movimiento en el 'ciclomercato'

Lejos de las nueve posiciones de privilegio para ser cabeza de serie, Ecuador aparece en la casilla 24 con 1588.04 puntos. Aunque no ve de cerca el top 10, subieron una posición en ese escalafón de la FIFA. Poco a poco, Sebastián Beccacece va tapando bocas, puesto que el subir en el ranking afirma que se están haciendo bien las cosas.