Beccacece vuelve con polémica: filtran primer convocado para Fecha FIFA

Después de las jornadas definitivas de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Ecuador se alista para medirse a sus primeros rivales en la Fecha FIFA de octubre. La ‘Tri’ será juez del nivel de las selecciones que serán sede en el Mundial de 2026, Estados Unidos y México y Sebastián Beccacece ya tiene algunas certezas para esta convocatoria.

Con el primer amistoso el 10 de octubre, Sebastián Beccacece tendrá que definir la lista oficial de convocados en esta semana con el nuevo mes que arranca. En ese sentido, seguramente estas convocatorias servirán para sacar conclusiones de cara a la convocatoria oficial para el Mundial.

Sin duda alguna, en esta situación, el entrenador argentino necesitará convocar a los jugadores más propicios para consolidarse en el listado oficial en el Mundial de la categoría absoluta que será en verano de 2026. Pese a esto, el discutido estratega por la poca pegada que ha tenido Ecuador en las Eliminatorias convocaría a un jugador que no ha estado en el proceso.

EL JUGADOR DEL DELFÍN DE ECUADOR QUE SERÍA CONVOCADO PARA LA FECHA FIFA

Sebastián Beccacece en las últimas convocatorias no ha llamado a varios jugadores de la Liga Ecuabet. Los futbolistas que han venido del rentado local han sido juveniles que no han tenido mayor proceso en las Eliminatorias Sudamericanas y, curiosamente, todas se han prestado para polémicas y discusiones por parte de la afición que ha puesto al entrenador argentino en el ojo del huracán.

Bajo estas condiciones, Sebastián Beccacece ya tendría su primer convocado sorpresivo que viene desde la Liga Ecuabet. Se trata nada más ni nada menos que de Jesús Polo, del Delfín de Manta que pertenece a la Liga de Quito. Polo ya ha estado en una que otra convocatoria como sparring.

Jesús Polo es un lateral derecho que tiene 18 años y que sería parte de esta lista para afrontar los dos primeros amistosos de Fecha FIFA en octubre previo al Mundial de 2026. Polo, como sucedió con Darwin Guagua que terminó ganándose su lugar en el combinado nacional como un habitual convocado tendría sus primeras experiencias con la posibilidad de jugar sus primeros minutos en cancha.

Habrá que esperar qué decisión tomará el entrenador argentino con respecto a la presencia de Jesús Polo, si, como Darwin Guagua, Patrick Mercado y Denil Castillo se metan en la lista oficial y dejen de ser sparrings. Seguramente para estos amistosos sí tengan cabida, dado que puede probar jugadores de cara al Mundial y al cambio generacional que se avecina.

LOS PRIMEROS TRES CONVOCADOS DE SEBASTIÁN BECCACECE PARA EL MUNDIAL DE 2026

Además de estos sorpresivos convocados, Sebastián Beccacece ya tiene claro a sus primeros tres jugadores en el Mundial. Antes de las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, Beccacece dejó claro que Enner Valencia, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez tienen la ventaja en estos momentos para ser los delanteros en el certamen mundialista.

Esto salió como una alerta para los demás convocados en la delantera que tendrán que ganarles el puesto a Enner Valencia, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez. Entre las posibilidades, el más cercano sería Nilson Angulo que ya jugó como inicialista en la selección.

Aparte de estos tres delanteros, probablemente en el equipo para el Mundial aparecerán Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Hernán Galíndez.