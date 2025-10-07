Beccacece y la brecha con Europa: “Tenemos que saber que estamos por debajo"

En las últimas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 Ecuador fue una de las mejores selecciones, pese a empezar con -3 en la tabla de posiciones logró rehacerse y conseguir el segundo puesto en la tabla de posiciones con un saldo de 29 puntos repartidos entre ocho victorias, ocho empates y solo dos derrotas.

Sebastián Beccacece fue el técnico que guio a los ecuatorianos a una nueva copa del mundo y pese a que en medio de las eliminatorias su puesto se puso en duda por problemas internos y una "crisis" de empates logró redireccionar al equipo y conseguir una tempranera clasificación.