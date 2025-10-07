Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 06:25
Beccacece y la brecha con Europa: “Tenemos que saber que estamos por debajo"
Ecuador fue una de las grandes sorpresas de las eliminatorias sudamericanas.
En las últimas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 Ecuador fue una de las mejores selecciones, pese a empezar con -3 en la tabla de posiciones logró rehacerse y conseguir el segundo puesto en la tabla de posiciones con un saldo de 29 puntos repartidos entre ocho victorias, ocho empates y solo dos derrotas.
Sebastián Beccacece fue el técnico que guio a los ecuatorianos a una nueva copa del mundo y pese a que en medio de las eliminatorias su puesto se puso en duda por problemas internos y una "crisis" de empates logró redireccionar al equipo y conseguir una tempranera clasificación.
¿Complejo de inferioridad por parte del entrenador?
En las últimas horas el seleccionador de Ecuador dejó unas polémicas declaraciones sobre la posición no solo de su equipo sino en general del resto de selecciones del mundo, el entrenador argentino de 44 años formado en Universidad de Chile no se guardó nada y admitió sentirse inferior frente a un grupo de selecciones, casi todas europeas, lo que despertó el sin sabor en los aficionados.
Portugal, España, Argentina y Francia están en un nivel por encima del resto. Tenemos que saber que estamos por debajo de estas selecciones.
Estas palabras no cayeron del todo bien entre los ecuatorianos, sin embargo, el entrenador corrigió asegurando que "todo es posible con trabajo, credibilidad y con mente positiva y ganadora" alivianando un poco las declaraciones.
Ecuador fue segunda y le peleó de tu a tu a todas
Las declaraciones del entrenador causan aún más curiosidad sobre todo viendo la posición del equipo en las eliminatorias, quedaron segundos, perdieron únicamente dos partidos y fueron con gran diferencia la valla menos vencida de todo el certamen recibieron únicamente 5 goles. Hoy en día las selecciones sudamericanas generan respeto e incluso miedo en el exterior por lo que no se puede perder la mentalidad y volver a pensar que solo por ser europeos las selecciones son mejores, es cuestión de trabajo y mentalidad, los mejores jugadores de las ligas europeas siempre han tenido sangre sudamericana.
Fuente
Antena 2