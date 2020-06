Benedetti se recupera y será tenido en cuenta, mientras que Martínez define su futuro

Tras el reinicio de los entrenamientos individuales en México, luego de la suspensión y posterior finalización del Torneo Clausura 2020, América de México buenas noticias de parte del volante colombiano, Nicolás Benedetti, quien continúa su recuperación y su puesta a punto bajo la dirección de los médicos del club y, con base en estos avances, será tenido en cuenta por el técnico Miguel Herrera, para la disputa del Apertura.

En un video publicado por el propio Benedetti, el futbolista, quien se lesionó en el Torneo Preolímpico disputado a inicios de año en Colombia, mostró su mejoría y cómo ya empezó a hacer algunos trabajos de mayor exigencia sobre su rodilla afectada, por lo que se le pudo ver trotando y haciendo ejercicios de movilidad sin inconvenientes, lo que se transforma en una buena noticia para un club que no tendría grandes refuerzos, según palabras del propio técnico.

"No hay manera (de traer refuerzos), la economía del fútbol está muy golpeada, el equipo está muy solido, muy fuerte. Tenemos 12 (extranjeros), pero tenemos que registrar nada más a 11. Benedetti está considerado, está listo, a finales de agosto estará para trabajar al ciento por ciento con el equipo", aseguró Miguel Herrera a los medios, tomando fuerza la posibilidad de que esté dentro de los elegidos para hacer parte de la competencia.

Quien no la tendrá tan sencilla parece ser Roger Martínez, cuyos constantes desplantes al club y a la dirigencia le pasaron factura tanto en el pasado como ahora. Al respecto, el propio Herrra aclaró: "Hablé con él, se fue pensando que había una oferta de Europa, pensando que lo íbamos a dejar ir cuando no había algo concreto, sino que había un solo equipo de Italia que lo había pedido prestado, pero no lo íbamos a prestar. Es un jugador que tuvo un precio alto, por supuesto que no lo íbamos a prestar. Había una oferta del Inter de Miami".

Y cerró: "No estaba concentrado cuando terminó eso, le dije 'no hay ninguna oferta, métete a cumplir con América porque te paga y te paga bien. Te queremos con esa actitud de jugador importante'. Hoy mismo le estamos exigiendo su entrega y determinación"