Benfica de Ríos y Sporting de Suárez van por jugador de Selección Colombia
El mercado de fichajes para la temporada 2025-26 cierra pronto en los principales países de Europa.
Marino Hinestroza, el futbolista que hace unos meses se autodefinió como el mejor jugador de la Liga Betplay, estaría viviendo sus últimos días con Atlético Nacional, ya que dos clubes europeos le siguen la pista: Benfica y Sporting de Lisboa.
Se trata de dos de los clubes más importantes de Portugal, que entre otras cosas, ya tienen futbolistas colombianos en sus filas, pues Benfica cuenta con Richard Ríos, y el Sporting tiene al delantero Luis Javier Suárez.
Se ha sabido que en los últimos días las conversaciones entre los equipos lusos y el entorno del jugador se han intensificado, al punto de perfilarse como una transferencia cercana a concretarse para cualquiera de los dos clubes.
¿Cuánto pagaría Benfica o Sporting por Marino Hinestroza?
Según medios tanto colombianos como portugueses, el monto del traspaso sería de 8 millones de euros por el 80% de la ficha del extremo, quien actualmente pertenece en partes iguales a Atlético Nacional y Columbus Crew de la MLS. Ambas instituciones tendrían que dar el visto bueno para que la operación avance.
Cabe recordar que Nacional posee el 50% de los derechos deportivos del jugador, mientras que el club estadounidense ostenta la mitad restante. Por ello, el Benfica está en contacto directo con ambos equipos para llegar a un acuerdo integral que permita cerrar la transferencia.
Antes de este acercamiento formal del cuadro portugués, Hinestroza había sonado para reforzar a Boca Juniors de Argentina y Botafogo de Brasil. Sin embargo, esos intereses no pasaron de conversaciones preliminares y el jugador fue finalmente inscrito por el conjunto antioqueño para el segundo semestre.
Es pertinente tener en cuenta que Benfica y Sporting se enfrentaron recientemente por la Supercopa de Portugal, la cual terminaron ganando las Águilas en un partido que trajo consigo el debut de Ríos en Benfica y Suárez en Sporting.
La trayectoria de Marino Hinestroza
Con pasos por Orsomarso, América de Cali, Palmeiras, Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional, Hinestroza tendría su primera experiencia en Europa si se confirma su salto al fútbol portugués. A sus 23 años, podría comenzar una nueva etapa en uno de los escenarios más exigentes del continente.
🚨👀 Hinestroza is emerging as one of Atletico Nacional’s most desired players.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 28, 2025
His recent performances are drawing strong interest not just from 🇧🇷 giants but also in 🇪🇺.
Especially in 🇵🇹, where Benfica and Sporting CP have recently contacted his representatives to get info. pic.twitter.com/9Cf9afxq84
