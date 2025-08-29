Benfica de Ríos y Sporting de Suárez van por jugador de Selección Colombia

Marino Hinestroza, el futbolista que hace unos meses se autodefinió como el mejor jugador de la Liga Betplay, estaría viviendo sus últimos días con Atlético Nacional, ya que dos clubes europeos le siguen la pista: Benfica y Sporting de Lisboa.

Se trata de dos de los clubes más importantes de Portugal, que entre otras cosas, ya tienen futbolistas colombianos en sus filas, pues Benfica cuenta con Richard Ríos, y el Sporting tiene al delantero Luis Javier Suárez.

Se ha sabido que en los últimos días las conversaciones entre los equipos lusos y el entorno del jugador se han intensificado, al punto de perfilarse como una transferencia cercana a concretarse para cualquiera de los dos clubes.

¿Cuánto pagaría Benfica o Sporting por Marino Hinestroza?

Según medios tanto colombianos como portugueses, el monto del traspaso sería de 8 millones de euros por el 80% de la ficha del extremo, quien actualmente pertenece en partes iguales a Atlético Nacional y Columbus Crew de la MLS. Ambas instituciones tendrían que dar el visto bueno para que la operación avance.