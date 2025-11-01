Benfica goleó a Vitoria Guimaraes; así le fue a Richard Ríos

El Benfica consiguió una sólida victoria 3-0 sobre el Vitória de Guimarães este sábado por la décima jornada de la Liga Portuguesa, en un partido que confirmó el buen momento del equipo dirigido por José Mourinho. Los “encarnados” dominaron con autoridad en el estadio Dom Afonso Henriques y se mantienen firmes en la lucha por el liderato.

Durante la primera mitad, el encuentro fue parejo y con pocas emociones. Ambos equipos intentaron imponer su ritmo, pero las defensas se mostraron sólidas y los arqueros apenas fueron exigidos. Sin embargo, Benfica mantuvo el control de la posesión y la iniciativa ofensiva, presagiando que el gol era solo cuestión de tiempo.

El marcador se abrió al minuto 54 gracias a un tiro de esquina cobrado por Dodi Lukebakio, que fue bien aprovechado por el defensa Tomás Araújo. El central conectó de cabeza y venció al portero colombiano Juan Castillo, desatando la celebración del conjunto visitante.

Solo ocho minutos después, los dirigidos por Mourinho ampliaron la ventaja. El sueco Dahl recibió un pase de Barreiro dentro del área y definió con potencia de pierna izquierda, dejando sin opciones al guardameta del Vitória. Benfica sellaba así un dominio que se volvió absoluto en la segunda parte.