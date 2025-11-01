Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 18:28
Benfica goleó a Vitoria Guimaraes; así le fue a Richard Ríos
El colombiano fue inicialista este sábado con el equipo que es dirigido por José Mourinho.
El Benfica consiguió una sólida victoria 3-0 sobre el Vitória de Guimarães este sábado por la décima jornada de la Liga Portuguesa, en un partido que confirmó el buen momento del equipo dirigido por José Mourinho. Los “encarnados” dominaron con autoridad en el estadio Dom Afonso Henriques y se mantienen firmes en la lucha por el liderato.
Puede leer: Primer equipo que es rechazado por James Rodríguez
Durante la primera mitad, el encuentro fue parejo y con pocas emociones. Ambos equipos intentaron imponer su ritmo, pero las defensas se mostraron sólidas y los arqueros apenas fueron exigidos. Sin embargo, Benfica mantuvo el control de la posesión y la iniciativa ofensiva, presagiando que el gol era solo cuestión de tiempo.
El marcador se abrió al minuto 54 gracias a un tiro de esquina cobrado por Dodi Lukebakio, que fue bien aprovechado por el defensa Tomás Araújo. El central conectó de cabeza y venció al portero colombiano Juan Castillo, desatando la celebración del conjunto visitante.
Solo ocho minutos después, los dirigidos por Mourinho ampliaron la ventaja. El sueco Dahl recibió un pase de Barreiro dentro del área y definió con potencia de pierna izquierda, dejando sin opciones al guardameta del Vitória. Benfica sellaba así un dominio que se volvió absoluto en la segunda parte.
La goleada se completó en el minuto 87 con un tanto del canterano João Rego. El joven mediocampista aprovechó un rebote dejado por Castillo tras un disparo del argentino Enzo Barrenechea y marcó de cabeza el 3-0 definitivo para cerrar una noche redonda para el equipo lisboeta.
Richard Ríos: así le fue en Benfica vs Vitoria Guimaraes
El colombiano Richard Ríos volvió a ser titular en el mediocampo del Benfica y mostró gran solidez táctica. El exjugador de Palmeiras completó el 90% de los pases, realizó tres remates al arco y registró una intercepción clave, siendo reemplazado en el minuto 90+1 por Joao Veloso.
Le puede interesar: Mundial Femenino sub 17: confirmada la primera semifinal
Ríos, con una calificación de 6,6 según los portales especializados, sigue ganando terreno en el esquema de Mourinho gracias a su equilibrio entre recuperación y proyección ofensiva. Su desempeño refleja adaptación progresiva al fútbol portugués y confianza por parte del cuerpo técnico.
Con este resultado, el Benfica alcanzó los 24 puntos y se mantiene en la tercera posición de la Primeira Liga, a solo uno del Sporting de Lisboa y del Porto -que jugará este domingo como local ante Braga-. Las Águilas ratifican que están para pelear por el título en una temporada que promete ser apasionante.
Fuente
Antena 2