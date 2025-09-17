Benfica le hizo oferta a Mourinho y ya hubo respuesta

José Mourinho confirmó este miércoles que el Benfica le ha ofrecido de manera "oficial" la posibilidad de convertirse en su nuevo entrenador. El club portugués realizó la propuesta tras la salida de Bruno Lage, que fue destituido en las últimas horas luego de una serie de resultados negativos. El técnico luso, que se encontraba en España, explicó que su regreso a Portugal se dio poco después de la despedida de Lage, lo que generó gran expectación entre los medios.

En declaraciones a la prensa a su llegada a un aeródromo cercano a Lisboa, Mourinho admitió que el Benfica le planteó la posibilidad de liderar al equipo y que su respuesta fue afirmativa. “Me preguntaron si estaba interesado y respondí que cuando volviera a Portugal, tendría todo el gusto de hablar”, comentó el técnico, que recientemente fue cesado del Fenerbahce de Estambul. El entrenador también recordó que fue eliminado de la Liga de Campeones al perder ante el Benfica (1-0) en la última ronda previa, lo que aumentó el interés de los aficionados en su potencial regreso al fútbol portugués.

Mourinho no dudó en mostrar su entusiasmo al hablar sobre la propuesta del Benfica. “Cuando me enfrentaron a la posibilidad de entrenar al Benfica, no lo pensé dos veces”, aseguró. El exentrenador de equipos como Real Madrid, Manchester United y Tottenham, reconoció que el club lisboeta siempre le ha atraído y, por tanto, la propuesta le resulta muy interesante. Además, subrayó que no fue una decisión que tomara a la ligera.

El regreso de Mourinho a Portugal se produce apenas horas después de la destitución de Bruno Lage, quien había tenido un comienzo de temporada complicado con el Benfica. El club luso empató en su último partido de liga contra el Santa Clara y sufrió una derrota en casa frente al Qarabag azerbaiyano, lo que aceleró la salida del entrenador. La marcha de Lage sorprendió a muchos, ya que el Benfica había sido uno de los principales clubes de la Liga portuguesa en las últimas temporadas.