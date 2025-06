Benfica vs Bayern Múnich EN VIVO 24 de junio: Mundial de Clubes 2025

Bayern Múnich llega a esta tercera fecha con pleno de victorias tras dominar 10‑0 a Auckland City y vencer 2‑1 a Boca Juniors, asegurando así su clasificación a octavos y presionando por el liderato de grupo. Los bávaros no ocultan su ambición de seguir imbatidos y no dejar ningún margen a los portugueses: “No hablamos de empate. No queremos perder nuestro ritmo y calidad”, avisó Vincent Kompany.

Su principal arma: una histórica racha invicta contra el Benfica. Entre Champions League, Copa de la UEFA y Copa Europea, los muniqueses suman 13 partidos sin derrota (10‑3‑0) frente a los lusos. La ansiedad de Benfica por llevarse el liderato se nota: con 4 puntos (6‑0 a Auckland y empate 2‑2 vs Boca), incluso un empate les daría acceso a eliminación directa.

Aspectos tácticos y plantillas

El calor será un factor: se esperan casi 40 °C en Charlotte, con sensación térmica cercana a 105 °F. Kompany probablemente rotará, pero mantendrá un bloque fuerte inicialmente: Sané, Pavlović o Olise acompañarán a Kane en ataque; Musiala, recuperado, entraría de suplente.

Benfica, con Bruno Lage, no tendrá bajas graves salvo la suspensión de Belotti. El ecuatoriano prebenda Di María, Pavlidis y Barreiro aparece como eje de contención.

Pronóstico

Los expertos ven un empate o triunfo bávaro: el mercado coloca al Bayern favorito con cuota +100 (DraftKings y otros), mientras que Benfica cotiza en +285. Habrá emoción, pero la sensación dominante es que el Bayern mantendrá su invicto y sello de autoridad, mientras Benfica jugará con oficio y eficiencia.