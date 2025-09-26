Benfica vs Gil Vicente EN VIVO, 26 de septiembre: hora y canal para ver Liga de Portugal

Nueva fecha de la Primeira Liga de Portugal con un vibrante partido que verá al Benfica en condición de local con la necesidad de seguir escalando posiciones. Por ahora, los orientados por José Mourinho que regresó a la institución son terceros con 14 unidades y un triunfo los dejaría segundos de manera parcial.

Vea también: ¿Cómo le fue a Colombia en Mundial Sub 20 cuando tuvo goleador en el Sudamericano?

Además, este encuentro será vital para el Benfica que no puede ceder puntos contra un rival directo como el Gil Vicente que le aprieta los tobillos a los lisboetas con 13 puntos, a solo uno de ese tercer puesto. Un vibrante partido con realidades similares en busca de la parte alta de la clasificación en el que nadie quiere perder unidades.

Para este compromiso, José Mourinho pondrá lo mejor de su equipo. Se espera que Richard Ríos sume una nueva presencia en busca de cambiar las críticas que ha tenido últimamente por buenos comentarios por parte de los aficionados. Por ahora, el colombiano cuenta con el aval de Mourinho en el mediocampo del club lisboeta.

Le puede interesar: Barcelona se queda sin portero: confirman dura lesión de Joan García

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BENFICA VS GIL VICENTE ESTE VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE POR LA SÉPTIMA FECHA DE LA PRIMEIRA LIGA DE PORTUGAL

Este vibrante juego que puede decidir gran parte de la clasificación por la poca diferencia que hay entre los dos clubes será determinante en esta séptima jornada. Benfica recibe la visita de Gil Vicente con la necesidad de meterse en la segunda casilla a la espera del juego del Sporting Lisboa. El juego será a las 2:15 de la tarde hora de Colombia y podrá verse por Gol TV.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:15 P.M.

México: 1:15 P.M.

Lea también: Nacional recibió otro NO: DT bicampeón en Uruguay prefiere más ofertas

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:15 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:15 P.M.