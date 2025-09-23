Actualizado:
Benfica vs Río Ave EN VIVO 23 de septiembre: hora y canal para ver a Richard Ríos
Se disputa la fecha 1 de la Liga de Portugal.
Benfica recibe en la jornada de este martes a Río Ave para disputar la fecha 1 de la Liga de Portugal.
El partido se disputa en el estadio da Luz.
Siga Benfica vs Río Ave EN VIVO 23 de septiembre: hora y canal para ver a Richard RíosBenfica vs Río Ave
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 14:15
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:15
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:15
Fuente
Antena 2