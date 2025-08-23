Benfica vs Tondela EN VIVO 23 de agosto: cómo ver Liga de Portugal

Inicia una nueva jornada de la Liga de Portugal en la que los protagonistas serán Benfica y Tondela, quienes llegan al Estadio da Luz con la obligación de sumar de a tres unidades.

Benfica tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta fecha y de hacer valer el buen momento deportivo por el que se encuentra pasando tras mantenerse con vida en la Champions League y haber debutado con victoria en esta competencia frente a Estrela da Amadora.

Mientras que Tondela no pasa por su mejor momento y deberá ganar para salir de la zona del descenso tras sumar dos derrotas consecutivas en el inicio de esta nueva edición de la liga.

Siga Benfica vs Tondela EN VIVO 23 de agosto: hora y canal para ver Liga de Portugal

El compromiso entre Benfica vs Tondela se jugará en el escenario deportivo conocido como Estadio da Luz a partir de las 14:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 16:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Liga de Portugal, se podrá ver a través de GolTV Play, GolTV Latinoamérica y también podrá seguir el partido en Antena 2.