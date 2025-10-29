Benfica vs Tondela EN VIVO hora y canal para ver a Richard Ríos en Portugal

El Benfica de Richard Ríos enfrente al Tondela por la décima fecha de la Primeira Liga de Portugal, dos equipos con presentes muy diferentes y un partido que le puede servir a los dirigidos por Jose Mourinho para seguir sumando confianza.

El equipo del colombiano llega tercero en liga solo por detrás de Porto y Sporting de Lisboa, llegan con 21 puntos de 27 posibles y una racha de 9 partidos sin perder con 6 victorias y 3 empates.

Por el otro lado está el Tondela, un modesto equipo de Portugal al que le está costando esta temporada, en los primeros 9 partidos acumulan únicamente 5 puntos fruto de 1 victoria, 2 empates y 6 derrotas.