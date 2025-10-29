Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 13:43
Benfica vs Tondela EN VIVO hora y canal para ver a Richard Ríos en Portugal
El equipo del colombiano juega una nueva fecha de liga.
El Benfica de Richard Ríos enfrente al Tondela por la décima fecha de la Primeira Liga de Portugal, dos equipos con presentes muy diferentes y un partido que le puede servir a los dirigidos por Jose Mourinho para seguir sumando confianza.
El equipo del colombiano llega tercero en liga solo por detrás de Porto y Sporting de Lisboa, llegan con 21 puntos de 27 posibles y una racha de 9 partidos sin perder con 6 victorias y 3 empates.
Por el otro lado está el Tondela, un modesto equipo de Portugal al que le está costando esta temporada, en los primeros 9 partidos acumulan únicamente 5 puntos fruto de 1 victoria, 2 empates y 6 derrotas.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Benfica y Tondela se jugará hoy 29 de octubre de 2025 a partir de las 3:45p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Directv Sports y Dgo.
