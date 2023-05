Benzema revuelca al Real Madrid; monumental oferta lo tiene con un pie afuera

La confección de la delantera del Real Madrid para la próxima temporada ocupa la actualidad en las oficinas del club en Valdebebas después de que Marco Asensio rechazase una segunda propuesta de renovación, Karim Benzema genere dudas respecto a su continuidad, con una suculenta oferta del fútbol saudí sobre la mesa, y se busque, por el momento, un '9' suplente.



Posibles salidas que se suman a la ya segura de Mariano Díaz tras acabar su contrato con el club blanco.

Eden Hazard mostró recientemente su deseo de cumplir el año de contrato que le resta a pesar de su poca participación, pero no cuenta para el técnico italiano Carlo Ancelotti bajo ninguna circunstancia o necesidad, como se demostró de nuevo el pasado sábado en Sevilla.



Con los futbolistas del Real Madrid disfrutando de su tercer día libre antes de encarar la preparación de la última jornada de Liga, sin nada en juego más allá de confirmar la segunda plaza del campeonato, son los asuntos de entradas y salidas los que marcan la actualidad del conjunto blanco.



Y es este segundo capítulo al que más atención se presta con un partido en el Santiago Bernabéu frente al Athletic Club de Bilbao que puede suponer el último como madridistas de varios jugadores.



Con Luka Modric y Toni Kroos ampliando, salvo sorpresa de última hora, su contrato por una temporada más, y con Mariano teniendo su adiós garantizado a pesar de haber hecho un intento no correspondido por renovar, aparecen Karim Benzema, Marco Asensio, Nacho Fernández y Dani Ceballos como los otros futbolistas que, a día de hoy, serían libres.

LA DUDA DE BENZEMA Y LA OFERTA DEL ASTON VILLA A ASENSIO

Karim Benzema se hizo con el Balón de Oro el pasado 17 de octubre. Un reconocimiento mundial a su gran temporada y que, además, le permitía ejecutar una cláusula automática de renovación en su contrato por una campaña más.



Después de firmar 30 goles este curso a pesar de haberse perdido 15 partidos por lesiones, sobrecargas y descansos, todo parecía encaminado a que continuase una temporada más como madridista mientras la directiva buscaba en el mercado un futbolista que ocupase su sitio cuando no pudiera jugar.



Un rol que Ancelotti probó sin éxito con Hazard a principio de temporada y que ha solventado Rodrygo en varios tramos, pero dentro del club ven al brasileño imponiéndose como titular en la banda derecha.



Por ello, apareció sobre la mesa el nombre del excanterano madridista Joselu Mato, quien ha anotado 17 goles en 38 partidos con el Espaynol y que podría salir del club catalán tras haberse confirmado su descenso a Segunda División.



Sin embargo, lo que parecía un hecho en cuanto a la continuidad de Benzema ha pasado a generar dudas a la par que se filtra una mareante oferta desde el fútbol saudí, que ya cuenta con el portugués Cristiano Ronaldo en su liga a la vez que persigue la incorporación del argentino Leo Messi.



Por eso, la decisión de continuar o no, en manos de Benzema, hará actuar al club en consecuencia en el próximo mercado estival.



Un periodo de fichajes en el que Marco Asensio apunta a hacer las maletas siete temporadas después, sin contar la 2015-2016 que estuvo cedido en el Espanyol bajo contrato con el Real Madrid.



Asensio ha marcado 12 goles en 50 encuentros con el Real Madrid este curso y es el cuarto máximo goleador de la plantilla pese a no estar entre los once que más minutos han tenido (1.964). También es el cuarto mejor asistente con 8 pases de gol y es el jugador que más importancia ha tenido de la plantilla saliendo desde el banquillo.



Números que le hacen querer ser un referente y más aún tras su descontento por no ser pieza importante en partidos clave esta temporada. Un minuto en la final de la Copa del Rey y 66 en los seis partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones sustentan su pensamiento.

Y en esta duda apareció el Aston Villa de Unai Emery, quien rescató al club de su lucha por evitar el descenso a principios de noviembre y ha llevado a los 'villanos' a clasificarse a la Liga Conferencia.



Apoyado por capital egipcio y estadounidense y tras invertir 80 millones de euros en traspasos esta campaña, el Aston Villa hizo a Asensio una gran oferta económica a la par de ofrecerle protagonismo absoluto sobre el terreno de juego. Dos variantes a las que no llega el Real Madrid.