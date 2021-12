Bergantiños vs Rayo Vallecano: hora y cómo ver al equipo de Falcao en Copa del Rey

Rayo Vallecano juega en la tarde de este miércoles ante Bergantiños FC por la segunda fase de la Copa del Rey. El equipo donde juegan los dos colombianos Iván Arboleda y Falcao García buscan superar a su rival para luchar por el título.

BERGANTIÑOS VS RAYO VALLECANO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Bergantiños vs Rayo Vallecano se puede ver en DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports, directvsports.com. En Estados Unidos transmite ESPN Deportes+, ESPN+, ESPN Deportes y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere. Movistar+, DAZN 2, DAZN llevan el juego por televisión en España.

España: 7:00 pm

Colombia: 1:00 pm

Argentina: 3:00 pm

México: 1:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 10:00 am (pacífico)

No obstante, para este duelo, Arboleda ni el ‘Tigre’ están concentrados debido a que presentan molestias musculares que le impiden a Andoni Iraola contar con ellos.

Y es que Falcao padece “unas molestias en el cuádriceps” que no le han permitido jugar en los recientes encuentros, informó su entrenador.

Por lo pronto, el cuerpo técnico del Rayo espera la evolución de los ‘cafeteros’ para seguir realizando una modesta campaña.