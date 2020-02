Bermúdez quiere empezar a imponer su estilo en Boca Juniors

En su nuevo rol de dirigente de Boca Juniors, el exdefensor colombiano Jorge Bermúdez quiere dar un nuevo estilo a Boca Juniors, un club golpeado por los resultados de los años anteriores que busca recuperar el terreno perdido frente a River Plate, motivo por el que acudió a una nueva dirigencia en donde brilla varios exjugadores que hicieron historia dentro de la institución bajo el mando de Carlos Bianchi.

En ese sentido, Bermúdez se refirió a la llegada del zaguero peruano, Carlos Zambrano, alguien quien debe aportar solidez y darle seguridad a un club que ha sufrido mucho en los últimos encuentros: "Carlos tiene toda la experiencia y la capacidad de ponerse la camiseta de Boca y hacerla respetar. Necesitamos defensores de verdad y necesitamos gente de categoría, creo que él lo tiene. Va a ser un gran complemento para cualquiera de los chicos y una linda y dura elección para el entrenador".

Posteriormente habló de la actualidad del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo: "Cada día me enamoré más del plantel que tenemos, me encantaría que lleguen otros jugadores pero todo debe ser de la mano de una administración coherente. No se puede gastar lo que no se tiene. No es la culpa de nosotros. Lo más fácil es apuntarle a Cristiano Ronaldo y traerlo, con qué lo pagamos".

Y empoderado de su nuevo rol fue claro cuando se le preguntó por la salida del juvenil Alexis Mac Allister, quien decidió partir del equipo muy rápidamente y, actualmente, se encuentra disputando el Torneo Preolímpico en Colombia: "Hablamos muchísimos días para que se quedara, es un gran jugador, quién no lo quiere tener. No nos podemos dar el lujo de que se vaya, pero decidió irse. Cómo vamos a obligar a un jugador de fútbol a jugar donde no quiere. No entiendo qué nos está exigiendo la gente, que lo agarre en una habitación, le pegué dos tropadas, qué… No es así".

Bermúdez fue uno de los principales críticos de la dirigencia anterior de Boca Juniors cuando el equipo se encontraba bajo el mando de Daniel Angelici.