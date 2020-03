Bernardo Espinosa no estaría contagiado de coronavirus

Tras el anuncio de los múltiples casos de coronavirus reportados en Espanyol, club del que hace parte el defensor colombiano Bernardo Espinosa, las alarmas se encendieron en la Federación Colombiana de Fútbol, pues este sería el primer positivo de un jugador del país contagiado por el virus, además de ser Espinosa uno de los integrantes de la primera convocatoria que había publicado Carlos Queiroz, de posibles integrantes de la Selección Colombia para las siguientes fechas de la Eliminatoria.

Sin embargo, tras dialogar con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, aseguró que aún no se ha recibido ningún reporte, por parte de ningún club del extranjero o local, respecto a jugadores contagiados, por lo que Espinosa no estaría en el grupo de afectados del club catalán y, aunque permanece en cuarentena, no tendría mayores inconvenientes.

"De momento no hay casos en particular, pero los jugadores colombianos están siendo monitoreados por cuerpo técnico y médico de la Selección, mientras que cada uno sigue acatando las situaciones e instrucciones de sus equipo. No tenemos reporte de ningún colombiano, ni Bernardo Espinosa en Espanyol", señaló el Jesurún, reconociendo la gravedad de lo que está sucediendo pero mostrándose tranquilo respecto a los futbolistas del país.

España se ha convertido en el segndo país europeo más afectado por el coronavirus y permanece en cuarentena general. De igual manera, las ligas más grandes de Europa permanecen detenidas, a la espera de una solución por parte de las autoridades encargadas de solucionar el tema y teniendo en cuenta que la idea es una reanudación a inicios de mayo para concluir los calendarios en junio, aprovechando la postergación de la Eurocopa.