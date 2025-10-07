Bernardo Redín, exasistente de Reinaldo Rueda, fue anunciado por su nuevo equipo

Si bien los torneos locales en este lado del mundo están en curso, se vienen adelantando cambios de entrenador en varios clubes, y ahora es el colombiano Bernardo Redín quien es anunciado como nuevo técnico en propiedad de un equipo panameño.

¿En cuál equipo dirige Bernardo Redín?

Este lunes 6 de octubre fue anunciado Bernardo Redín como nuevo entrenador de Tauro FC, equipo de la primera división de Panamá. La intención de la dirigencia con la llegada del caleño no es otra diferente a salir campeón.

"Exmundialista con Colombia y campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, llega al banquillo taurino con su experiencia, liderazgo y visión para fortalecer nuestro proyecto deportivo", fueron las palabras dedicadas a Redín a su llegada al Tauro.

El exasistente técnico de Reinaldo Rueda fue anunciado en un momento en que justamente el entrenador vallecaucano es vinculado con Atlético Nacional, pero con quien de momento no hay ningún acuerdo, ni siquiera verbal.