Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 17:17
Bernardo Redín, exasistente de Reinaldo Rueda, fue anunciado por su nuevo equipo
El caleño es el nuevo técnico en propiedad de un club internacional.
Si bien los torneos locales en este lado del mundo están en curso, se vienen adelantando cambios de entrenador en varios clubes, y ahora es el colombiano Bernardo Redín quien es anunciado como nuevo técnico en propiedad de un equipo panameño.
Puede leer: Atlético Nacional definió a su técnico para el resto de 2025
¿En cuál equipo dirige Bernardo Redín?
Este lunes 6 de octubre fue anunciado Bernardo Redín como nuevo entrenador de Tauro FC, equipo de la primera división de Panamá. La intención de la dirigencia con la llegada del caleño no es otra diferente a salir campeón.
"Exmundialista con Colombia y campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, llega al banquillo taurino con su experiencia, liderazgo y visión para fortalecer nuestro proyecto deportivo", fueron las palabras dedicadas a Redín a su llegada al Tauro.
El exasistente técnico de Reinaldo Rueda fue anunciado en un momento en que justamente el entrenador vallecaucano es vinculado con Atlético Nacional, pero con quien de momento no hay ningún acuerdo, ni siquiera verbal.
La trayectoria de Bernardo Redín
Luego de desempeñarse como futbolista entre 1981 y 2001, Bernardo Redín ofició como entrenador de las fuerzas básicas de Deportivo Cali en 2002, y un año después fungió como asistente de Javier Álvarez en ese mismo equipo.
Como técnico en propiedad debutó en Atlético Huila y luego pasó por Cali, Monagas, The Strongest (Bolivia), Deportivo Pasto, Academia Compensar (ahora Llaneros) y Atlético Bucaramanga.
Le puede interesar: Joel Canchimbo saldría de Junior luego del Mundial sub 20
En 2015 se convirtió en el asistente técnico de Reinaldo Rueda, y con él pasó por Atlético Nacional, Flamengo (Brasil), y las selecciones absolutas de Chile, Colombia y Honduras.
Recientemente dirigió a Deportivo Garcilaso de Perú y su última experiencia como DT fue en Cúcuta Deportivo entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.
¡Bienvenido profe Bernardo Redín!— Tauro F.C. (@TauroFC) October 7, 2025
Exmundialista con Colombia y campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, llega al banquillo taurino con su experiencia, liderazgo y visión para fortalecer nuestro proyecto deportivo e impulsar la identidad taurina. 🖤🤍 #VamosTauro pic.twitter.com/pyxktzM1kH
Fuente
Antena 2