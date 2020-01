Bernardo Redín y los planes de Chile para las Eliminatorias tras el Preolímpico

Sobre el balance del Preolímpico, señaló: “Ayer no se hizo un buen partido, pero se hizo un buen torneo... Vinimos a crear un estilo de juego y lo fuimos consiguiendo. Me deja tranquilo que no fuimos superado y me queda felicitar el grupo. Hay que sentirse orgulloso de esos muchachos"

Asimismo, habló sobre los problemas que han tenido en el fútbol chileno para trabajar con las diferentes selecciones: "El objetivo era buscar a los muchachos que puedan llegar a la selección absoluta. Con trabajo, varios de estos muchachos pueden llegar a Copa América y otros al Mundial... Los problemas sociales en Chile, afectan mucho. En la fecha de septiembre jugamos un solo partido y de ahí no volvimos a jugar".

De interés: Selección de Brasil anunció todos los estadios para los partidos de las eliminatorias

Y cerró hablando sobre el portero del equipo preolímpico y las dudas que había respecto a su nacionalidad: “Carabalí nació en Guayaquil y se quedó jugando en Chile. Es un arquero que pasó por Colo Colo, ha tenido la oportunidad de competir. Lo citamos y se fue ganando su posición”.