Cargando contenido

Luis Díaz, futbolista colombiano
Luis Díaz, futbolista colombiano
AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 15:08

FIFA olvidó a Luis Díaz, ¿por qué no lo nominó al The Best?

El futbolista del Bayern Múnich es posiblemente el mejor colombiano de la actualidad.

La lista de nominados a los premios The Best FIFA 2025 trajo sorpresa en Colombia por una ausencia notable: la de Luis Díaz. El delantero del Bayern Múnich, considerado uno de los futbolistas más destacados del país en la actualidad, no fue incluido entre los 22 atacantes elegidos por FIFA.

Puede leer: Problema de última hora para jugar Chicó vs América

La decisión ha generado comentarios en medios y redes sociales, pues Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada al conjunto alemán. Con regularidad y desequilibrio, el guajiro se ha consolidado como titular en un plantel repleto de figuras.

Estadísticas de Luis Díaz en Bayern Múnich

En lo que va de temporada, Luis Díaz ha disputado 16 partidos oficiales con el Bayern Múnich, en los cuales registra diez goles y cinco asistencias, números que lo sitúan entre los jugadores más determinantes del equipo.

Pese a su rendimiento, la FIFA no lo consideró entre los nominados a mejor atacante del mundo, lista en la que sí aparece su compañero de club Harry Kane, junto a figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Erling Haaland.

Lea también
Image
Camilo Vargas, arquero colombiano

Camilo Vargas confesó en cuál equipo quiere jugar en 2026

Ver más
Luis Díaz NO fue nominado al premio The Best

El extremo colombiano ha sido una de las piezas claves del Bayern, contribuyendo a mantener el invicto en la Bundesliga y a consolidar al equipo como candidato serio al título continental.

Aun sin nominación, Luis Díaz se mantiene enfocado en su rendimiento y en ser protagonista con su selección nacional, de cara a los amistosos de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia.

Le puede interesar: Listado de jugadores que saldrán de Deportivo Cali para 2026

Cabe destacar que, aunque Díaz no fue nominado, Colombia sí tendrá representación en los premios: Kevin Mier (Cruz Azul) figura entre los arqueros candidatos y Jhon Arias (Wolverhampton) entre los mediocampistas.

Listado de los 22 delanteros nominados al The Best

1. Al Dawsari
2. Barcola
3. Ousmane Dembélé
4. Doué
5. Guirassy
6. Viktor Gyökeres
7. Erling Haaland
8. Henrique
9. Isak
10. Harry Kane
11. Kvaratskhelia
12. Robert Lewandowski
13. Lautaro Martínez
14. Kylian Mbappé
15. Lionel Messi
16. Pedro
17. Raphinha
18. Retegui
19. Cristiano Ronaldo
20. Mohamed Salah
21. Vinícius Jr
22. Lamine Yamal

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Luis Díaz

Luis Díaz

Imagen

The Best

Imagen

Premio The Best

Imagen

Fútbol Internacional

Imagen
Bayern Munich

Bayern Munich

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido