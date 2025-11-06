FIFA olvidó a Luis Díaz, ¿por qué no lo nominó al The Best?

La lista de nominados a los premios The Best FIFA 2025 trajo sorpresa en Colombia por una ausencia notable: la de Luis Díaz. El delantero del Bayern Múnich, considerado uno de los futbolistas más destacados del país en la actualidad, no fue incluido entre los 22 atacantes elegidos por FIFA.

La decisión ha generado comentarios en medios y redes sociales, pues Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada al conjunto alemán. Con regularidad y desequilibrio, el guajiro se ha consolidado como titular en un plantel repleto de figuras.

Estadísticas de Luis Díaz en Bayern Múnich

En lo que va de temporada, Luis Díaz ha disputado 16 partidos oficiales con el Bayern Múnich, en los cuales registra diez goles y cinco asistencias, números que lo sitúan entre los jugadores más determinantes del equipo.

Pese a su rendimiento, la FIFA no lo consideró entre los nominados a mejor atacante del mundo, lista en la que sí aparece su compañero de club Harry Kane, junto a figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Erling Haaland.