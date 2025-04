Betis sueña con la Champions: Isco no se guardó nada tras la victoria ante Girona

Se disputan las últimas fechas de LaLiga y junto con ello se empieza a consolidar el que podría llegar a ser campeón de este nuevo certamen, en donde la disputa está entre Real Madrid y Barcelona, pero también aquellos clubes que se luchan por un puesto a competencia internacional, tanto Champions como Europa League, a donde está aspirando ir Real Betis.

El Betis logró una contundente victoria por 3-1 sobre el Girona en Montilivi, en un partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga. Con este triunfo, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini se posiciona a solo un punto de la zona de Champions League, mientras que el Girona acumula su décima jornada consecutiva sin ganar, acercándose peligrosamente al descenso.​

Le puede interesar: Sorpresa de América para enfrentar a Huracán por Sudamericana: lista de convocados

Isco aportó con gol y se ilusiona con la Champions League

El encuentro se definió prácticamente en la primera mitad, donde el Betis mostró un juego dinámico y ofensivo. Johnny Cardoso abrió el marcador al minuto 6 con un certero cabezazo, destacando por su precisión en los pases y dominio en los duelos aéreos. Posteriormente, Antony amplió la ventaja tras una jugada colectiva, y poco antes del descanso, Isco anotó el tercer gol con un disparo desde fuera del área, consolidando una primera parte impecable para los verdiblancos.​

Por su parte, Pellegrini elogió el desempeño de sus jugadores y la ambición del equipo por alcanzar puestos de Champions. Destacó la importancia de mantener el nivel en los próximos encuentros, pero sin duda alguna uno de los más satisfechos con el resultado fue el mediocampista de 32 años, Francisco Román Alarcón, quien no pudo ocultar el orgullo al haber anotado uno de los tantos que acerca a Betis a Champions.

"Sabemos que es difícil y que no está en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es pelear hasta el final. Es lo que vamos a hacer. He metido pocos goles de cabeza. He entrado con fe al área y Abde me ha visto muy bien. Estoy contento de haberme autoregalado un golito".

En otras noticias: ¿James Rodríguez se aburrió en León?