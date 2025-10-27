Betis vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY 27 de octubre: Liga de España 2025

El Estadio Benito Villamarín será escenario este fin de semana de un enfrentamiento vibrante entre Real Betis y Atlético de Madrid, válido por la fecha 10 de LaLiga 2025/26. Ambos equipos llegan con objetivos ambiciosos: los verdiblancos buscan consolidarse en la zona europea, mientras que los colchoneros intentan mantenerse en la pelea por el título.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini atraviesa un momento de irregularidad, alternando buenas actuaciones en casa con tropiezos fuera. Su principal fortaleza está en la creación ofensiva liderada por Isco Alarcón y Ayoze Pérez, quienes han sido piezas determinantes en los últimos encuentros. Además, el regreso de Nabil Fekir tras superar molestias musculares podría darle un impulso extra a un Betis que necesita mayor efectividad en ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Simeone llega con la moral en alto luego de una seguidilla de triunfos que lo mantienen en la parte alta de la tabla. Con un Antoine Griezmann en gran forma y un Álvaro Morata efectivo frente al arco, el Atlético ha recuperado la solidez que lo caracteriza. No obstante, el técnico argentino sigue ajustando su defensa, donde las lesiones han obligado a rotaciones constantes.

El historial reciente entre ambos favorece a los madrileños, que no pierden ante el Betis desde 2019. Sin embargo, el Villamarín suele ser un terreno complicado para cualquier rival. Con dos estilos opuestos la posesión bética frente al orden táctico rojiblanco, el choque promete ser intenso y tácticamente atractivo.

El pitazo inicial marcará más que tres puntos: será una prueba de carácter para dos equipos que aspiran a seguir en la élite del fútbol español.