Bicampeón con Millonarios le hace 'guiño' a Santa Fe para la Copa Libertadores

"La verdad no he pensado en retirarme en ningún momento, ni en cuantos años ni nada. Yo vivo el día a día y digo vulgarmente, hasta el día que no me contraten más ese día me retiro. Yo me siento con mucha fuerza, me siento entero y siento que entre más juventud haya, me vuelvo más importante. Físicamente todavía me siento como si tuviera 26."