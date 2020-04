"Bielsa es como el Profesor en 'La Casa de Papel'": futbolista del Marsella

Aunque actualmente es jugador de Sevilla, el futbolista argentino Lucas Ocampos tuvo un buen paso por Marsella antes de llegar al fútbol español, en el que apenas lleva una temporada y se ha sentido a gusto en una liga en la que no había podido jugar luego de un paso por Italia y Francia, donde tuvo la posibilidad de ser dirigido por su compatriota Marcelo Bielsa, quien lo convenció de llegar a Marsella proveniente de Monaco, equipo con el que dio el salto al fútbol del 'Viejo Continente', proveniente de River Plate.

Bielsa, quien es uno de los técnicos más reconocidos del fútbol mundial por sus métodos, también sorprendió a Ocampos, quien no encontró un mejor simil para el 'Loco', que el de un reconcido personaje de la televisión: el 'Profesor' de la serie española 'La Casa de Papel'.

"Fue único ser dirigido por Bielsa. No lo conocía, pero sí tenía un montón de comentarios respecto a él. Un día me llama su segundo y me dice que Marcelo quiere hablar conmigo. Tuve una conversación con él, agarré mis cosas y me fui a Marsella. Firmé el contrato un martes y jugábamos un sábado", arrancó contando el mediapunta quien debutó con el equipo de Núñez y jugó en la segunda categoría del fútbol argentino con el club 'Millonario'.

Posteriormente, llegando al mencionado parecido, agregó entre risas: "Para mí fue uno de los grandes técnicos que tuve. Era el profesor de La Casa de Papel. En mi debut, me dice: ‘bueno, vaya a calentar al vestuario’. A los 10 minutos después de entrar, hice un gol y faltando poco para que termine el partido, nos echan un jugador y Bielsa me quitó a mí. Era muy raro salir del campo porque había entrado hace poco. De ese debut puedo escribir un libro. Después Marcelo me explicó por qué me quitó y lo entiendes. Lo hizo porque era lo mejor para el equipo".