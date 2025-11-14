Billy Arce se iría de Colombia: el grande de Ecuador que lo fichará

Mucho se ha hablado del futuro de figuras del Fútbol Profesional Colombia como Billy Arce que dejó buenas sensaciones en Deportivo Pasto, Once Caldas, y, aunque no pudo jugar mucho en Atlético Nacional, dejó buenas sensaciones en partidos que alcanzó a disputar.

Con la llegada de Diego Arias al banquillo de Atlético Nacional, el volante ecuatoriano empezó a perder mucha regularidad. De hecho, alcanzó a durar casi dos meses sin jugar un solo minuto. Regresó apenas hasta el jueves 13 de noviembre cuando fue citado para enfrentar a Junior.

En este encuentro, Nacional partía con bajas por la ausencia de Jorman Campuzano, William Tesillo y David Ospina. Tal vez por eso entró Billy Arce nuevamente en la convocatoria. El ecuatoriano sumó minutos y Diego Arias afirmó que, “Billy hace tiempo no podía jugar, creo que entró bien, estamos contentos de contar con él y vamos a necesitar de todos los jugadores que estén disponibles”.

Pese a esto, todo parece indicar que el club antioqueño no contará con el volante ex Once Caldas y ya empieza a sonar en clubes de Colombia, pero todo parece indicar que podría regresar a su país.

EL EQUIPO DE LA LIGA ECUABET QUE FICHARÍA A BILLY ARCE

Aunque suena para reforzar al Deportivo Cali, desde la prensa de Ecuador hablan de un interés del Barcelona de Guayaquil que quiere contar con el volante para el próximo año. Con la necesidad de seguir peleando por competencias internacionales, el entrenador español Ismael Rescalvo quiere contar con Billy Arce que no tendrá cabida en Atlético Nacional y saldrá libre.

Billy jugó en Independiente del Valle, Emelec, Liga de Quito y Barcelona. Este puede ser su segunda experiencia en el equipo amarillo si se confirma la llegada a Guayaquil en el 2026.

Volver a Ecuador es una de las principales opciones para el ex Santos de Brasil y Once Caldas. Saldrá libre de Nacional y podría reforzar al Barcelona poniendo su regreso a las filas del ‘Ídolo del Astillero’. Ismael Rescalvo quiere contar con el ecuatoriano y desde el medio Pasión Torera, afirman que el volante llama la atención.

El único problema que advierten en suelo ecuatoriano tiene que ver con algunos antecedentes de indisciplina que ha tenido Billy Arce y que ponen en jaque la posibilidad de ficharlo. Sin embargo, interesa bastante en el equipo dirigido por Ismael Rescalvo que lo vio en el pasado cuando dirigió al Tolima el semestre pasado.