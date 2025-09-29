Actualizado:
Blessd compraría equipo campeón de la Liga BetPlay: ofreció 15 millones de dólares
El artista paisa busca hacerse con la propiedad de uno de los equipos insignias del fútbol colombiano.
El reconocido cantante Blessd, figura del género urbano, sorprendió al presentar una propuesta de 15 millones de dólares con la intención de adquirir uno de los campeones de la Liga Betplay. Un movimiento que podría transformar el panorama del club risaraldense y del balompié nacional.
La noticia encendió rápidamente el debate. Aunque el reguetonero de 25 años ya tiene experiencia como accionista en equipos internacionales como el danés Vendsyssel FF y la Unión Balompédica Conquense de España, esta vez se propone dar un salto mayor: convertirse en propietario de una institución con tradición en el FPC y campeona reciente del fútbol colombiano.
Según versiones cercanas al club se trataría del Deportivo Pereira. Actualmente, el valor real del club se estima en 120.000 millones de pesos, una cantidad que duplica con creces la suma planteada por el artista paisa. “La propuesta no alcanza lo esperado, aunque no cerramos la puerta a una negociación más seria”, manifestaron desde el entorno directivo, dejando abierta la posibilidad de nuevas conversaciones.
Más allá del número exacto, el episodio refleja la difícil situación económica que atraviesa la institución. El año pasado, el equipo reportó ingresos por 30.098 millones de pesos, lo que significó una disminución del 23 % respecto al periodo anterior. Además, las pérdidas ascendieron a 3.318 millones y el nivel de endeudamiento se aproxima al 37 %, datos que muestran la necesidad urgente de capital fresco para garantizar estabilidad.
Para el cantante, el fútbol es mucho más que un escenario deportivo. Su interés apunta a consolidar un modelo de “sportainment”, donde la pasión por el balón se mezcle con el entretenimiento y las plataformas digitales. Esta visión, ya aplicada en sus proyectos europeos, busca que los clubes no solo compitan en el césped, sino también en la industria del espectáculo y la generación de marca.
Una parte de la afición podría ver con buenos ojos el arribo de un inversionista joven y carismático, mientras que otro sector teme que la identidad histórica del equipo quede subordinada a un proyecto comercial. La pregunta central es si el Deportivo Pereira está listo para una transformación de esta magnitud.
Desde el punto de vista institucional, el reto es evidente. Los responsables del club valoran la intención, pero recalcan que el negocio solo será viable si la propuesta se ajusta al mercado real. “No basta con la ilusión, hace falta un respaldo financiero sólido”, señalaron fuentes internas, en alusión a la necesidad de que Blessd eleve su oferta para sentarse en la mesa como competidor serio.
El sueño de Blessd de vestir al Deportivo Pereira con su sello personal está en marcha, pero el desenlace aún depende de cifras, negociaciones y consensos. Mientras tanto, el hincha matecaña observa expectante, por lo que podría generar una revolución importante en la historia del cuadro risaraldense.
