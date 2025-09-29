Blessd compraría equipo campeón de la Liga BetPlay: ofreció 15 millones de dólares

Según versiones cercanas al club se trataría del Deportivo Pereira. Actualmente, el valor real del club se estima en 120.000 millones de pesos, una cantidad que duplica con creces la suma planteada por el artista paisa. “La propuesta no alcanza lo esperado, aunque no cerramos la puerta a una negociación más seria”, manifestaron desde el entorno directivo, dejando abierta la posibilidad de nuevas conversaciones.

Más allá del número exacto, el episodio refleja la difícil situación económica que atraviesa la institución. El año pasado, el equipo reportó ingresos por 30.098 millones de pesos, lo que significó una disminución del 23 % respecto al periodo anterior. Además, las pérdidas ascendieron a 3.318 millones y el nivel de endeudamiento se aproxima al 37 %, datos que muestran la necesidad urgente de capital fresco para garantizar estabilidad.

Para el cantante, el fútbol es mucho más que un escenario deportivo. Su interés apunta a consolidar un modelo de “sportainment”, donde la pasión por el balón se mezcle con el entretenimiento y las plataformas digitales. Esta visión, ya aplicada en sus proyectos europeos, busca que los clubes no solo compitan en el césped, sino también en la industria del espectáculo y la generación de marca.

Una parte de la afición podría ver con buenos ojos el arribo de un inversionista joven y carismático, mientras que otro sector teme que la identidad histórica del equipo quede subordinada a un proyecto comercial. La pregunta central es si el Deportivo Pereira está listo para una transformación de esta magnitud.