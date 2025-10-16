Boca confirmó decisión final sobre la continuidad de Fabra para 2026

Frank Fabra resuena con fuerza en el universo Boca Juniors, pues todo apunta a que su extenso recorrido con el elenco xeneize está llegando a su final. Desde su arribo al club en enero de 2016, el lateral colombiano construyó una historia marcada por títulos, momentos memorables y una entrega que lo convirtió en uno de los jugadores extranjeros más importantes del equipo en la última década.

Durante casi diez años vistiendo la camiseta azul y oro, el antioqueño disputó 244 encuentros, de los cuales 219 fueron como titular, y se consolidó como una pieza clave en la defensa. Sus estadísticas reflejan el impacto que tuvo: 14 goles, 30 asistencias, 63 tarjetas amarillas y 5 expulsiones. Además, conquistó nueve trofeos, cifra que lo ubica entre los futbolistas foráneos más laureados del club. Tal como recuerda el portal AS Colombia, su regularidad y talento lo convirtieron en un referente dentro del vestuario y en un jugador querido por gran parte de la hinchada.

No obstante, el presente de Fabra dista mucho de sus años de gloria. En la actual temporada, apenas ha tenido participación: solo jugó cuatro partidos, un dato que refleja su pérdida de protagonismo en la plantilla dirigida por Miguel Ángel Russo. Según el medio citado, “tuvo algunas oportunidades con Russo, pero en el último tiempo solo esperó en el banco de suplentes”. Este descenso en minutos deja claro que su etapa en el conjunto argentino está cerca de concluir, una realidad que parece inevitable ante la renovación que vive el plantel.

Su contrato expira en diciembre, y diversos reportes indican que Boca no planea ofrecerle una extensión. Tal como reseña TyC Sports, el defensor saldría “en condición de agente libre” junto a otros compañeros cuyos vínculos también llegan a su fin. En paralelo, el club ya ha encontrado nuevas alternativas para el costado izquierdo, reforzando la idea de un cambio generacional en esa posición. El desgaste natural de los años y las diferencias recientes con la directiva terminaron inclinando la balanza hacia su salida.

A nivel emocional, la relación entre el jugador y la afición tampoco atraviesa su mejor momento. En las pocas oportunidades que ha vuelto al terreno de juego, algunos sectores de la Bombonera han manifestado su descontento con silbidos y críticas, una señal de que aquel vínculo especial con el público se ha ido diluyendo. Sin embargo, más allá de los altibajos, su legado es incuestionable: Fabra fue símbolo de jerarquía, constancia y orgullo colombiano en uno de los clubes más grandes del continente.

El cierre de este capítulo deja abiertas muchas incógnitas sobre su futuro. ¿Seguirá su carrera en otro equipo argentino, volverá a Colombia o probará suerte en una liga distinta? Lo cierto es que, pese al inevitable adiós, su nombre quedará grabado en la memoria boquense. Con su salida, Boca Juniors despide no solo a un futbolista experimentado, sino a un protagonista de una de las etapas más exitosas de su historia reciente.