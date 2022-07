¡Boca en mala racha! Villa le dio una mala noticia a los 'Xeneizes'

Continúan las noticias para Boca Juniors, un equipo que ha enfrentado semanas duras tras los resultados que ha tenido y los problemas con sus jugadores, a los que este viernes se sumó Sebastián Villa, el futbolista colombiano que atraviesa un momento extrafutbolístico bastante difícil.

"Villa acaba de responder que NO a la extensión de contrato que le propuso Boca, se negó a aceptar la oferta. Ese es otro no que reciben los dirigentes del club" fue lo que dijo el periodista Leo Garbes en un programa ESPN, donde además también se confesó que "el entorno del jugador avisó que la propuesta no cumple con las pretensiones que tiene el colombiano".

Es importante recordar que Villa tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2024, pero los 'Xeneizes' quieren asegurar la continuidad del colombiano, por lo que hicieron una propuesta de extensión que este viernes en la mañana recibió una respuesta negativa.

Aún no es claro qué espera el cafetero del equipo y si sus problemas legales en Argentina influyen en la decisión de quedarse en el país, pero lo único cierto por ahora es que Villa debe responder a la justicia por las denuncias sexuales que lo tienen en el ojo del huracán.