Boca Juniors confirmó lo peor a días del clásico con River Plate

El uruguayo Edinson Cavani, delantero estrella del Boca Juniors, sufrió una lesión y no podrá estar presente en el Superclásico de este domingo ante River Plate.



Si bien Boca Juniors no ha emitido hasta el momento un parte médico oficial, fuentes del club confirmaron a EFE que Cavani sufrió una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que lo dejará fuera de las canchas durante al menos 20 días.



La lesión tuvo lugar durante la práctica de este miércoles, que el delantero de 38 años no pudo concluir debido a una molestia muscular.



La noticia sacudió al 'Xeneize' en la antesala al duelo ante su máximo rival, en el que el exjugador del Paris Saint Germain y Manchester United buscaba poner fin a una sequía de casi un mes y medio.

En este período, Cavani falló dos penaltis, el último durante el choque ante Estudiantes el pasado sábado, que acabó en victoria para Boca por 2-0.



La lesión del atacante estrella de Boca Juniors y del fútbol argentino representa una nueva complicación para el entrenador 'xeneize', Fernando Gago, quien por el momento no cuenta tampoco con su otro centrodelantero, Milton Giménez, que sufrió un esguince en el tobillo derecho el pasado 12 de abril y está prácticamente descartado para el duelo ante River.



Ante esto, Gago podría utilizar desde el inicio al uruguayo Miguel Merentiel, goleador del equipo en 2025 con cinco anotaciones, junto al joven Exequiel Zeballos, aunque este se suele desempeñar como extremo.

El entrenador está a la espera además de novedades sobre la recuperación del español Ander Herrera, quien sufrió una lesión el pasado 30 de marzo y aún no ha vuelto a tener minutos, algo que complica su presencia en el Superclásico.



A estas lesiones se suman las del portero Sergio Romero, el defensa Nicolás Figal y el mediocampista chileno Williams Alarcón, que enfrentan una larga recuperación tras sus respectivas operaciones y aún no se han entrenado con el equipo.