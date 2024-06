Boca Juniors tomó decisión final sobre el fichaje de James: "Ya está cerrado"

James Rodríguez sigue moviendo el mercado de fichajes en las últimas horas. El volante perteneciente a Sao Paulo fue relacionado como refuerzo de Boca Juniors para la próxima temporada. La información había sido revelada el miércoles sobre el mediodía.

Todo apuntaba a que la opción para que el cucuteño aterrizará en La Bombonera era viable por un deseo personal de Juan Roman Riquelme, leyenda y presidente del club. Sin embargo, este jueves a la mañana desde suelo albiceleste se confirmó la posición del equipo al respecto.

El periodista Tati Civiello de 'TyC Sports' señaló la decisión oficial del consejo de fútbol del club azul y oro sobre la llegada del colombiano. El comunicado manifestó que la información comunicada desde la entraña de Boca era diferente a la que se mencionaba en los medios.

"Boca Juniors no tiene en sus planes fichar a James Rodríguez para la próxima temporada. Está descartasdo". Según la información del comunicador y los medios cercanos al cuadro xeneize el club no tiene las posibilidades económicas para sumar al cucuteño.

Desde suelo argentino se confirmó que el elenco campeón del mundo no tiene opciones para sumar jugadores de alto valor al mercado de fichajes. La situación pasa porque el conjunto de la rivera no está en Copa Libertadores y por eso el tema de futbolistas con altos salarios está cerrado y no es opción.

Aunque James es un jugador que siempre le ha gustado a Riquelme, la presencia en el equipo de figuras como Cavani o Advincula no da chances para tener muchos nombres de ese nivel. Los xeneizes no viven su etapa más prestante y el colombiano tiene altas exigencias salariales.

Por ahora, James se aleja de Boca y sus opciones son cada vez más reducidas. Aunque se habla de la chance de volver a Europa, todo apunta que lo más posible para James es mudarse hacia una liga emergente como la MLS o el fútbol mexicano.