Boca Juniors pone los ojos en Dayro Moreno: “¿Por qué Cavani?”

Sin duda alguna, Dayro Moreno ha dejado su huella en el mundo. No solo en Colombia con más de 372 goles como jugador profesional. En Argentina tienen buenos recuerdos cuando estuvo en Talleres de Córdoba donde jugó 41 partidos y marcó diez goles.

Vea también: América se rompe desde adentro: duro anuncio para el partido ante Once Caldas

De hecho, en los últimos días, Dayro Moreno volvió a despertar el interés de propios y extraños, tanto así que, gracias a sus dos goles con Once Caldas marcados contra Independiente del Valle, un streamer famoso, hincha de Boca Juniors reaccionó en vivo a dicho compromiso y quedó sorprendido con el goleador de 40 años que no ha dejado de aprovechar oportunidades al frente de los arcos rivales.

Su capacidad goleadora le permitió volver a una convocatoria de la Selección Colombia en la cual alcanzó a jugar ocho minutos ante su similar de Bolivia en Barranquilla. Un partido en el que fue suplente y desde la primera media hora lo estaban pidiendo en el Metropolitano Roberto Meléndez.

El streamer Lautaro del Campo, mejor conocido como ‘La Cobra’ tiró dardos a Edinson Cavani y le exigió estar al nivel de Dayro Moreno que liquidó a Independiente del Valle con su doblete en Ecuador.

LA REACCIÓN DE ‘LA COBRA’ POR LOS GOLES DE DAYRO MORENO

El día antes del partido, el atacante tolimense cumplió 40 años y logró meterse en los libros de historia de la Copa Sudamericana con sus dos goles que le permitieron igualar a siete jugadores que marcaron tantos con esa edad.

En medio de la transmisión, ‘La Cobra’ reaccionó a los dos goles de Dayro asegurando que es un jugador que le hace falta a Boca Juniors y que Edinson Cavani debe aprender del colombiano. Cavani pasó por una racha negativa de goles y perdió credibilidad como la carta goleadora.

Le puede interesar: Nacional tendría definido su nuevo técnico: hay una reunión clave

Primero, ‘La Cobra’ afirmó, “qué goleador, qué locura”, al ver ese doblete de Dayro Mauricio Moreno. Dayro y Edinson Cavani tienen una edad similar y han sido reconocidos como goleadores. El uruguayo pasa por una mala racha y Lautaro del Campo exigió su mejora de nivel con una comparación entre los dos atacantes, “¿por qué no juega así Cavani?, ¿Por qué no juega así Cavani en Boca?, ¿Por qué?”.

Para el segundo gol, la reacción de ‘La Cobra’ cuando le llegó el balón a Dayro fue un grito que retumbó por todo lado. Un grito de “DAYRO MORENO”, para después pedir que ojalá Edinson Cavani jugara como el colombiano.

REALIDADES DIFERENTES ENTRE DAYRO Y CAVANI

La comparación llega en un momento final de las carreras de ambos jugadores. Dayro aseguró que no piensa en su retiro y que no se ha puesto fecha, pero no se pueden obviar sus 40 años. Edinson Cavani cuenta con 38 años y durante varios partidos ha atravesado sequías goleadoras que ya cansan en un equipo de la jerarquía de Boca Juniors.

Lea también: Perú se quedó sin candidato para la dirección técnica: firmó con otro club

Hinchas de la institución ‘Xeneize’ pusieron los ojos en Dayro Moreno como punto de referencia para dejarle saber cómo debe definir. En anteriores partidos, se notó que Edinson Cavani dejó de ser ese ‘Killer’ por goles que falló y que parecían cantados. Además, se alcanzó a decir que estaba embrujado por la falta goleadora y que debía haber una limpia de su aura para volver a los goles.